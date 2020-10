Alexandru Rafila il contrazice pe Nicusor Dan: Sa inchidem o strada, mi se pare o inventie, n-am prea auzit

Nicusor Dan a spus ca in momentul de fata autoritatile lucreaza impreuna cu STS la crearea unui soft in care sa fie completate toate formularele de catre cei din laboratoare, cu toate testele, si astfel sa existe o imagine a distributiei geografice a cazurilor de coronavirus si sa fie vizibila o incidenta chiar si la nivel de strada a imbolnavirilor.Alexandru Rafila a sustinut insa ca un asemenea soft ar putea birocratiza si mai mult munca laborantilor si ar putea intarzia raportarile."Stiu povestea cu softul, deocamdata este o poveste, sa speram ca se si materializeaza fara sa birocratizeze si sa ingreuneze raportarea, ci sa o usureze. E mai simplu sa faci o aplicatie, din punctul meu de vedere. Toate tarile au aplicatii pe care persoanele care sunt infectate si cele care nu sunt infectate o folosesc", a comentat tot la Digi24 profesorul Alexandru Rafila, candidat la Camera Deputatilor din partea PSD.Cu ajutorul acestui soft, mai spune primarul Capitalei, Nicusor Dan, ar putea fi luate decizii precum carantinarea unei strazi sau carantinarea unui cartier. Alexandru Rafila este insa categoric: in Bucuresti sunt imposibil de pus in practica astfel de masuri."Nu. In Capitala nu se pot aplica astfel de masuri, pentru ca... Haideti sa o luam pe rand: copiii nu merg la scoala, ei stau la domiciliu, stau cu bunicii sau cu parintii. Persoanele varstnice, mai ales ca s-a racit vremea, cred ca sunt destul de precaute, incat sa nu circule cu mijloace de transport in comun. Cum o sa aplicam o astfel de masura? Cetatenii de pe o anumita strada nu merg la lucru, cei de pe strada urmatoare merg la lucru? O sa completeze, de fapt, toti declaratii ca se deplaseaza. Nu, nu mi se pare o chestiune aplicabila si chiar cred ca este o inventie. Eu n-am prea auzit. La Madrid a fost o astfel de abordare, dar cine cunoaste Madridul - discutam de orasul propriu-zis, istoric, si-n jurul Madridului sunt niste sateliti ai orasului. Sigur ca daca discuti de o suprafata bine definita si cu numar clar de persoane, atunci acolo poti sa iei o masura, dar asa, pe strazi, mie mi se pare imposibil de aplicat o astfel de masura si n-o sa faca altceva decat sa creeze si mai multa confuzie", considera Alexandru Rafila.El spune ca o masura carantinarii trebuie luata pentru unitati teritoriale mai mari si trebuie asumata politic."Bun, daca ne hotaram, atunci, din punct de vedere politic, trebuie sa existe decizia: da, avem o problema, luam masura carantinei, dar sa fie asumata. Treaba asta, ca inchidem o strada - dar de fapt n-am inchis - mi se pare putin realizabila", a punctat profesorul Rafila, candidat al PSD la alegerile parlamentare.Si ministrul sanatatii, Nelu Tataru , a declarat, sambata, ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat.