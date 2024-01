Jurnalista plecată pe nepusă masă de la Digi24: ”Am somatizat foarte tare”

Oana Zamfir, una dintre cele mai importante voci de la Digi24, a spus adio postului de știri, după o activitate de 12 ani.

Ea nu a părăsit însă trustul, ci s-a mutat la Digi FM, revenind la prima ei dragoste - radioul. Oana și Vlad Craioveanu vor prezenta matinalul, în fiecare dimineață.

Într-un interviu pentru Paginademedia.ro, Oana Zamfir a oferit detalii despre noua sa colaborare.

„În prima zi am avut nişte emoţii atât de mari, cred că nici în prima zi de şcoală nu le-am avut. Da, vorbesc despre prima, prima, aia din clasa întâi. Adică nu, nu am trăit în viaţa mea nişte emoţii mai mari. Nici măcar în prima zi de emisie la TV.

Deci am avut nişte emoţii...Nu-mi amintesc decât frânturi din prima zi de emisie şi furnicături în palmă. Am somatizat foarte tare.

Foarte multe emoţii, dar au fost din alea bune. Adică am reuşit cumva, printre ele, să mă şi relaxez şi să mă bucur de începutul nou.

Temerea mea cea mai mare a fost să nu avem amândoi sau eu emoţii atât de mari încât să nu arătăm că noi avem o relaţie bună şi că ne placem unul pe celălalt.

Noi am încercat emisia înainte de marele început de pe 8 ianuarie, am făcut nişte încercări şi am reuşit să facem să creăm o legătură între noi. Şi mi-a fost frică din cauza emoţiilor să o blocăm asta, să blocăm ceea ce noi construiserăm deja”, a spus Oana Zamfir, conform sursei citate.

