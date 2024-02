Legătura dintre diabetul zaharat de tip 2 şi obezitate este foarte strânsă: „Excesul de aport alimentar şi reducerea efortului fizic duc la dezechilibru” VIDEO

Cristian Serafinceanu, șeful Centrului de Dializă din cadrul Institutului Naţional de Diabet, declară că legătura dintre diabetul zaharat de tip 2 şi obezitate este foarte strânsă. El a precizat că această combinaţie dintre excesul de aport alimentar şi reducerea efortului fizic în timp duce la obezitate.

Șeful Centrului de Dializă din cadrul Institutului Naţional de Diabet a participat marţi, 27 februarie, la Maratonul Medika TV: Cum tratăm corect obezitatea.

El a fost întrebat care este legătura între diabet şi obezitate.

“Legătura dintre diabetul zaharat de tip 2 şi obezitate este intrinsecă, este foarte strânsă pentru că, de fapt, obezitatea este prima şi cea mai importantă cauză de insulino-rezistenţă, insulino-rezistenţa fiind principalul mecanism de apariţie al diabetului zaharat de tip 2. Obezitatea face parte din aşa numitul sindrom metabolic, în special obezitatea abdominală. (...) Obezitatea este componenta esenţială, obligatorie, a sindromului metabolic şi determină prin insulino-rezistenţă diabetul zaharat de tip 2”, a explicat Cristian Serafinceanu.

El a precizat că prevenţia este mai uşor de spus decât de făcut şi că prevenţia obezităţii se referă la stilul de viaţă.

“Oamenii trăiesc mai bine, îşi cumpără maşini, îşi cumpără televizor, îşi cumpără computere. Mai puţin efort fizic, mai mult sedentarism, acces mai uşor la alimente mai gustoase, sunt mai ieftine, în cantitate mai mare, se găsesc peste tot. Combinaţia dintre excesul de aport alimentar şi reducerea efortului fizic în timp duce la acest dezechilibru, duce la obezitate”, a mai declarat Şeful Centrului de Dializă din cadrul Institului Naţional de Diabet.

El a fost întrebat dacă un pacient slăbeşte mai greu atunci când are diabet.

“Scăderea în greutate prin modificarea stilului de viaţă se face oarecum la fel şi pentru pacientul care diabet zaharat, şi pentru cel care nu are. Dar bineînţeles că cel care nu are diabet zaharat are o libertate mai mare, poate să ia nişte decizii pe care pacientul cu diabet zaharat nu le poate lua singur. Trebuie să le ia prin consultare cu medicul său diabetolog sau medicul de familie. Un pacient cu diabet zaharat nu poate să recurgă la diete, să zicem, mai radicale. Nu poţi să reduci, dacă este diabet de tip 2, aportul de hidraţi de carbon sub 100 de grame. Sau pentru perioade scurte sub 60 de grame pe zi. Pe când dacă nu ai diabet, poţi să reduci mai mult. Sau depinde ce tratament are pentru diabet, daca face insulină, de exemplu, nu poate să facă post intermitent de 16 ore. Pentru pacientul cu diabet zaharat şi fără diabet zaharat, principiile de optimizare a stilului de viaţă sunt cam aceleaşi: reducerea aportului alimentar, dar necesar şi creşterea efortului fizic pentru a echilibra consumul şi raportul de energie”, a mai explicat Cristian Serafinceanu.