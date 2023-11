Victoria "șocantă" a lui Geert Wilders arată traiectoria extremei drepte în Europa. Cum stăm cu politica anti-UE pe întreg continentul

Victoria șocantă a lui Geert Wilders la alegerile generale olandeze confirmă traiectoria ascendentă a partidelor populiste și de extremă dreapta din Europa, scrie politico.eu.

Nu există nicio garanție că Wilders, al cărui Partid pentru Libertate (PVV) anti-islam a câștigat 37 de locuri în Parlaemnt după scrutinul de miercuri, 22 noiembrie – mai mult decât dublu față de 2021 – va putea forma un guvern.

Chiar dacă poate, procesul de compromis și concesii pentru a forma o coaliție din trei, patru sau mai multe partide înseamnă că părțile cele mai extreme ale manifestului său, de la interzicerea Coranului până la organizarea unui referendum Nexit, nu vor deveni politici guvernamentale.

Dar există acum o șansă bună ca un partid ocolit de mainstream de mai bine de un deceniu din cauza opiniilor sale radicale să se poată alătura, la un moment dat, anul viitor, partidelor de extremă dreapta care avansează în mare parte din Europa.

De la Helsinki la Roma și Berlin la Bruxelles, partidele de extremă dreaptă urcă constant modelând politicile dreptei, făcându-le mai maționaliste și populiste și ocupând posturi ministeriale în guvernele de coaliție.

Giorgia Meloni, al cărei partid are rădăcini neofasciste, conduce guvernul cel mai de extremă dreaptă al Italiei după cel de-al doilea război mondial . Extrema dreaptă face parte din coaliția de guvernământ din Finlanda și, în schimbul unor concesii politice cheie, susține o alta în Suedia.

În Austria, FPÖ se afșă în fruntea sondajelor la mai puțin de un an până la următoarele alegeri, în timp ce în Germania, extrema -dreapta AfD a crescut de la 10% la peste 21%, secondând CDU de centru-dreapta.

Europe is waking up!

The Dutch right-wing victory put another conservative flag on the map. It shows that people want change. They want a return to normality and safety. And only a conservative shift can bring that change to Europe.

The time for that has come. We’re back! 🙌 pic.twitter.com/gpeBXlbLC1