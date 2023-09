Trei oligarhi ruși scapă de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Unul l-a numit ”satana” pe Putin

Uniunea Europeană nu va prelungi sancțiunile împotriva a trei oameni de afaceri ruși vizați din cauza invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, potrivit Reuters, care citează surse diplomatice.

Aceștia sunt Grigori Berezkin, președintele unuia dintre cele mai mari holdinguri din Rusia, ESN Group, miliardarul Farkhad Akhmedov și fostul șef al firmei rusești de comerț electronic Ozon, Alexander Shulgin.

Akhmedov, născut în Azerbaidjan, este un fost senator implicat în sectorul de petrol și gaze din Rusia. Berezkin, pe care Reuters îl numește un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, are investiții în diverse sectoare, printre care media, infrastructură și energie. Într-o convorbire înregistrată cu producătorul de muzică Iosif Prigozhin, Akhmedov a criticat dur războiul din Ucraina și l-ar fi numit ”Satana” pe Putin.

UE are nevoie de consensul tuturor celor 27 de state membre pentru a impune sancțiuni, care sunt reînnoite la fiecare șase luni. Actualul set de restricții expiră la 15 septembrie.

Making rounds in the Russian and Ukrainian internet today is an alleged leaked recording of a phone call between a notable Russian music producer Iosif Prigozhin (not Wagner's Prigozhin) and Farkhad Akhmedov, an Azerbaijani businessman and a former politician in Russia.

Ads

In this… pic.twitter.com/GY7imT62bM