De ce a dispărut una dintre cele mai frumoase prezentatoare tv de la știrile Antenei 1 FOTO

Ioana Olivia Păunescu, una dintre cele mai frumoase prezentatoare tv din România, nu mai prezintă știrile de prânz la Antena 1.

Absența ei este însă temporară și se datorează unei plecări în vacanță. Olivia a dorit să-și sărbătorească ziua de naștere la Dubai, acolo unde a mers alături de soțul ei.

"Este al 12 lea an consecutiv când îmi sărbătoresc ziua de naștere în același loc. Este ca un fel de tradiție. Aici, simt că nu trece timpul. Simți că întinerești, nu că mai adaugi un an la filele vieții. Eu oricum iubesc marea, soarele, căldura și este ca un cadou pe care mi-l fac în fiecare an", a punctat Olivia Păunescu, care a împlinit 38 de ani.

Dubaiul este un loc special pentru ea, deoarece acum cinci ani acolo s-a cununat religios.

Pasionată de motociclete, dar și de croitorie, Olivia Păunescu are o viață plină de adrenalină, dar și foarte organizată. De multe ori ținutele sale sunt creație personală.