Planteaza si tu! O pledoarie pentru padure, in Luna plantarii arborilor

Luna plantarii arborilor (15 martie-15 aprilie) este in plina desfasurare la Directia Silvica Bihor, un eveniment in care, in acest an, specialistii in silvicultura impartasesc cu cei interesati provocarea impaduririi a 198 hectare de terenuri forestiere, precum si efortul inlocuirii puietilor uscati din plantatiile mai vechi, pe circa 64 ha.Nu e simplu si nici usor, daca ne gandim la cei peste un milion de puieti care trebuie plantati, si nu toti in zona de campie usor accesibila, ci la