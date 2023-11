Filarmonica Oradea marcheaza, joi, de la ora 19, implinirea a 130 de ani de la moartea lui Ceaikovski, cu un concert cu lucrari din creatia compozitorului rus: Concert pentru vioara in Re major, op. 35 si Simfonia nr. 6 in si minor, op. 74, Patetica. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Mircea Padurariu, iar violonista Irmina Trynkos va fi solista serii.Piotr Ilici Ceaikovski a lasat in urma sa o mostenire muzicala impresionanta si de o valoare inestimabila, el reprezentand si astazi cea ... citeste toata stirea