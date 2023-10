Anotimpul si arta sunetelor se vor imbina armonios intr-un concert simfonic, care va avea loc astazi, 13 octombrie, de la ora 19.30, in sala de concerte "Enescu - Bartok" a Filarmonicii de Stat Oradea."Culorile muzicii" au fost alese cu zeci si sute de ani in urma de catre compozitorii: Carl Maria von Weber, prin lucrarea de deschidere - Uvertura operei "Oberon", George Gershwin, care a ales ferm culoarea albastra, prin "Rhapsody in Blue", si Ludwig van Beethoven, care si-a conceput de ... citeste toata stirea