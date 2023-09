Aparitia ursilor bruni in apropierea Oradiei, un teritoriu total strain acestei specii, este semnalata tot mai des. Dupa ce un Mos Martin a fost semnalat pe raza comunei Paleu, in noaptea de sambata spre duminica un urs a fost filmat in padurea de la Gurbediu, la aproximativ 30 de km de Oradea.La ora 00.22 in noaptea de sambata spre duminica, 10 septembrie, camerele de supraveghere ale paznicilor de vanatoare din Padurea Goroniste, de langa localitatea Gurbediu (comuna Tinca), s-au activat, ... citeste toata stirea