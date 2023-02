O fotografie făcută în timpul unui exercițiu de reacție la cutremur în Școala Gimnazială nr. 1 Balș din Olt, miercuri, 15 februarie, a surprins la ce folosesc elevii calculatoarele școlii.

Potrivit scenariului, cutremurul i-a surprins pe elevi în pauză, în diverse locuri din școală.

Fotografiile surprinse în diverse clase au fost ulterior postate pe contul oficial al școlii, iar printre acestea, și o fotografie care a fost ulterior retrasă, din cabinetul de Informatică al școlii.

În fotografie elevii apar adăpostiți sub bănci, iar pe bancă sunt calculatoarele deschise. Profesorii care au postat imaginea nu și-au dat seama că elevii aveau deschise calculatoarele pe un site de jocuri online, elevii jucând „Burning hot”, scrie adevarul.ro.

Un portal de jocuri (Cazino 365) a salvat imaginea înainte ca aceasta să fie ștearsă de pe Facebook, iar ulterior fotografia a fost preluată de Mediafax.

Profesorii care conduc Școala Gimnazială nr. 1 Balș au încercat să explice cele întâmplate.

„Este ușor să creăm senzațional. Noi am încercat să facem o simulare de cutremur într-o pauză, în pauza dintre ora 10,00 și ora 11,00, în intervalul 10,50 – 11,00. Doamna profesor - care consider că, într-adevăr, a greșit, am luat legătura cu dumneaei, i-am atras atenția, am zis că nu este cazul pentru atâta lucru să convocăm comisia de disciplină, promițându-mi că nu se va mai repeta – i-a lăsat pe copii, în pauză, să acceseze până începe ora ce voiau ei.

Bine că n-au fost și alte site-uri! Asta a fost tot ce s-a întâmplat. Copiii noștri sunt din comunități defavorizate, când au și ei acces la Internet, odată pe săptămână, profită la maxim...”, a declarat directoarea școlii, prof. Simona Butoi, contactată de „Adevărul”.

„Este greșit, într-adevăr, ceea ce a făcut doamna profesor, însă doamna profesor este un cadru didactic foarte apropiată cu elevii. Noi încercăm să-i atragem la școală, fac parte din comunitatea romă, au o frecvență foarte redusă, și încercăm pe toate căile, și cu proiecte, și cu masă caldă, să fim și foarte apropiați de ei, încercăm să-i atragem la școală, să reușim să-i integrăm în societate, să încercăm să facem și noi ceva din ei”, a mai spus directoarea Butoi.

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt, prof. Adrian Bărbulete, spune că directorul școlii și-a anunțat imediat superiorii despre situația creată, iar dispozițiile acestora au fost să se înceapă o verificare la nivelul școlii.

„M-a sunat directoarea de la Școala nr. 1 și mi-a spus de chestiunea aceasta. I-am spus să demareze procedurile pentru verificarea aspectelor acestora. Și noi, ca Inspectorat, o s-o facem. Voi trimite luni o echipă să verifice”, a declarat inspectorul general Bărbulete.

