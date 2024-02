Ministrul Energiei, ”tur de forță” la Washington: ”SUA pun la loc de cinste competenţa noastră” FOTO

Ministrul Sebastian Burduja se află într-o vizită în SUA, discuțiile vizând parteneriatul strategic în domeniul energiei.

”Tur de forţă în Statele Unite. Miza parteneriatului strategic în domeniul energiei este multiplă: programul nuclear civil românesc, cu unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă şi reactoarele modulare de mici dimensiuni; dezvoltarea producţiei de energie eoliană offshore şi gazele din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep; şi exploatarea energiei geotermale pentru Bucureştiul Viitorului”, a scris ministrul Energiei pe Facebook.

Sebastian Burduja afirmă că a început ziua cu Christopher Hanson, preşedintele comisiei de reglementare nucleară (NRC), cel mai strict reglementator din lume. ”NuScale este o tehnologie matură şi sigură, iar România nu greşeşte mizând pe această soluţie. CNCAN va beneficia de sprijin total din partea NRC”, a arătat Burduja.

”Apoi am avut plăcerea să mă revăd cu Sarah Ladislaw, consilier al Preşedintelui Biden şi director pe probleme de mediu şi energie, şi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct pentru resurse energetice şi bun cunoscător al României. Apoi, am avut deosebita onoare de a fi invitat să iau parte la discuţiile private organizate de institutul de prestigiu Atlantic Council, în cadrul unei mese rotunde. Am încheiat ziua ca invitat special al cinei oferite de Ambasadorul României, E.S. Andrei Muraru, alături de şase membri importanţi ai Congresului SUA: Pat Fallon, Bill Huizenga, Rich McCormick, Victoria Spartz, Beth Van Duyne şi Randy Weber”, a mai scris Burduja.

Ministrul menţionează că ”primim aprecieri unanime la Washington pentru rolul României”.

”Statele Unite pune la loc de cinste competenţa noastră în sectorul energetic, tradiţia în energia nucleară, resursele diversificate în contextul tranziţiei verzi şi angajamentul constant al României în cadrul parteneriatului strategic. Ţara noastră este recunoscută drept un pilon regional al stabilităţii, securităţii energetice şi dezvoltării economice, inclusiv prin sprijinul constant acordat fraţilor noştri de peste Prut şi Ucrainei. Va fi o săptămâna plină de oportunităţi aici, în State”, a mai menționat ministrul.