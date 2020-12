Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman: "Revolutia din Romania nu s-a terminat complet"

"Ce s-a inceput acum 31 de ani trebuie sa se termine. Pentru ca Revolutia nu s-a terminat complet. Mai exista baronii rosii si altii care nu ar trebui sa fie in parlament sau in guvern. (...) Traficul de persoane trebuie terminat si trebuie sa fie o piata libera. Romania o sa aiba un viitor de succes daca lucrurile acestea se fac", a afirmat diplomatul SUA.Acesta a subliniat, totodata, faptul ca SUA sunt "cel mai bun prieten al Romaniei si nimeni nu trebuie sa uite asta"."America este cel mai bun prieten al Romaniei si nimeni nu trebuie sa uite asta. Nici oamenii din Romania, nici altii din afara Romaniei. Doi. Cel mai important este ca trebuie sa fie respectat statul de drept in Romania. Trebuie eliminata coruptia (...) si au fost facuti pasi mari in aceasta directie, anul acesta.Trebuie sa fie legi care sa incurajeze dezvoltarea economica si colaborarea dintre cele doua tari. Daca se fac lucrurile acestea, viitorul Romaniei este in ordine. Eu cred ca nu exista niciun motiv, daca exista piete libere in Romania, ca Romania sa nu fie la acelasi nivel ca Anglia, Franta sau orice alta tara din Europa de Vest", a punctat Adrian Zuckerman.El a mai spus ca Oradea este un exemplu de dezvoltare pentru orasele din Romania si ca evolutia acesteia, in ultimii 10-12 ani, este "absolut uimitoare"."E o mare placere pentru mine sa fiu aici, in Oradea, un oras foarte, foarte frumos. Ce s-a intamplat in Oradea in ultimii 10-12 ani este absolut uimitor. S-a dezvoltat intr-un fel in care ar trebui si restul Romaniei si alte orase din Romania sa se dezvolte. Am spus intotdeauna ca Romania are un potential enorm pentru viitor in sectorul agricol, industrial si economic, finante. Sper sa se dezvolte in felul acesta. (...)I-am spus domnului Birta (primarul Oradiei -n.r.) ca noi, de la Ambasada, si America, suntem pregatiti sa ajutam Oradea in orice fel ca sa continue aceasta dezvoltare a orasului. Astept sa revin in viitorul apropiat si sa discutam mai multe, specific, cum putem colabora cu orasul pentru aceasta dezvoltare", a declarat Zuckerman, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de primarul Florin Birta.Intrebat ce parere are despre accederea Aliantei pentru Unirea Romaniei in Parlament, ambasadorul SUA a replicat ca este "o lectie"."A fost o lectie, o alegere, oamenii au votat. Am auzit unele lucruri spuse de membrii AUR. Sper ca am inteles prost, dar SUA, Guvernul din Romania si majoritatea oamenilor din Romania au toleranta, respect pentru oameni si decenta. Oamenii care nu suporta aceste principii nu au suportul nostru", a declarat ambasadorul SUA.Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a participat vineri, in cursul diminetii, la Biblioteca Judeteana, unde a fost donata o noua transa de carti americane pentru Raftul special, si a vizitat institutia de cultura, ghidat de managerul Ligia Mirisan.CITESTE SI: Moderna este al doilea vaccin anti-COVID care a fost aprobat in SUA. Serul ar putea fi distribuit in week-end