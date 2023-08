Câte paturi pentru mari arși sunt, de fapt, în România. Ministrul Sănătății anunță proiecte pentru alte 20 de locuri

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a precizat, luni seară, 28 august, la Medika TV, că în România sunt funcţionale 34 de paturi de Mari Arşi, dintre care 24 sunt pentru adulţi şi 10 pentru copii. În urma unor proiecte aflate în derulare la Timişoara, Târgu Mureş şi la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală, alte 20 de paturi vor fi disponibile în circa doi ani.

Alexandru Rafila a explicat ce înseamnă paturile pentru Mari Arşi, precizând că este vorba de boxe individuale pentru fiecare pacient, cu un întreg sistem de îngrijire.

”Lumea crede că e vorba doar de nişte paturi fizice pe care le cumperi sau nu le cumperi. Nu e vorba de paturi, e vorba de un întreg sistem şi de o îngrijire de înaltă calificare, or oameni aceştia care sunt înalt calificaţi nu pot aştepta să aibă pacient, trebuie să lucreze, ei lucrează în secţiile de chirurgie plastică şi am o foarte bună colaborare cu Comisia de chirurgie plastică. Trebuie să înţelegem că această activitate care este extraordinară, dar care apare în afara activităţilor curente pe care le desfăşoară aceşti medici... deci este o mobilizare, dar nu poţi să ai în stand by 100 de echipe medicale sau 50 de echipe medicale care aşteaptă să se întâmple o nenorocire, ei trebuie să lucreze în sistemul de sănătate, să ofere serviciile medicale pe care pot să le facă”, a declarat Rafila.

Ads

Potrivit Ministrului Sănătăţii, în Români, funcţionează 34 de paturi pentru Mari Arşi.

”Într-o situaţie de criză sigur că trebuie să acţionezi, să ai astfel de paturi. Noi avem, în momentul de faţă, în ciuda unor informaţii false care circulă pe unele siteuri de mass-media, numărul de paturi disponibile este de 34, din care 24 pentru adulţi, 10 pentru copii. Iar în cadrul a trei proiecte pe care le-am pus în aplicare şi se construieşte acolo, la Timişoara, la Târgu Mureş şi la Grigore Alexandrescu, vor mai fi operaţionalizate circa 20 de paturi. E vorba de clădiri individuale care vor găzdui aceste centre pentru pacienţii cu arsuri mari. Durata de execuţie a proiectelor este 26 de luni. La Timişoara a început proiectul de vreo două luni, urmează să înceapă la Grigore Alexandrescu şi spre sfârşitul lunii sau începutul lui octombrie, la Târgu Mureş”, a precizat Rafila.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că a găsit aceste proiecte, care existau de mulţi ani, blocate la minister.

”Sunt proiecte care existau de foarte mulţi ani, le-am găsit blocate la Ministerul Sănătăţii. Marii deontologi care ne pigmentează viaţa de zi cu zi, când au fost la Ministerul Sănătăţii, nu au făcut absolut nimic pentru aceste proiecte. Mi se pare lipsă de moralitate continuată. Trebuie să înţelegem că lucrurile acestea nu pot fi folosite ca şi trambulină politică, dimpotrivă, cred că trebuie solidaritate şi competenţă. Se contruiesc aceste centre, avem doi ani în faţă în care le vom construi şi pacienţii din România vor avea 20 de paturi suplimentare pentru Marii Arşi”, a adăugat Alexandru Rafila.

Ads