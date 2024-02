Tânărul din Valea Jiului care a creat o minune, folosind doar elemente din natură

Un tânăr din Valea Jiului, Paul Șerban, a creat un tablou în natură, folosind o întindere de zăpadă drept cadru.

Ajutându-se doar de elemente din natură, frunze, crengi, Paul Șerban (28 de ani) a recreat portretul unei doamne pe un deal acoperit de zăpadă din Aninoasa, localitate aflată în Valea Jiului între Petroșani și Vulcan. Absolvent al Facultății de Arte și Desgin din Timișoara, el locuiește în Aninoasa. Paul Șerban și-a intitulat creația Gaia.

”Aceasta este o formă de exprimare artistic numită Land Art, în care sunt folosite elemente din natură. Cu frunze nu am mai văzut niciodată. Am văzut cu crengi, pietre, pigmenți naturali. Am de gând să încerc și eu. Am văzut zăpada albă și în mintea mea am văzut o foaie albă de hârtie și atunci m-am gândit cu ce pot să vin să am valențele negative.

Am zis că sunt frunzele, sunt ușor de strâns, sunt naturale, sunt aproape. Am încercat. Este greu, trebuie să te ajute și vremea, trebuie să nu bată vântul, trebuie să ai și temperatura potrivită, să ai zăpada bună, să nu fie prea moale”, a povestit Paul Șerban, conform Cronicii Văii Jiului.

"A trebuit să mă urc în copac, să mai cobor, apoi m-a ajutat un prieten cu drona și am rueșit să mai fac de sus, vâzând mult mai bine", a mai spus el.