Magistratii din Romania au ajuns sa castige la pensie mai mult decat in timpul activitatii. Cazul judecatorului cu leafa de 17.267 de lei

Pensia speciala a unui magistrat a ajuns sa fie mai mare decat salariul pe care-l incasa in activitate

Marea majoritate a judecatorilor si procurorilor care fac parte din Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) , respectiv 11 din cei 14 membri, se judeca cu institutia unde lucreaza pentru a-si adauga la salariul si asa mare un spor de 25%.Judecatorii Bogdan Mateescu Lia Savonea , Simona Marcu, Mihai Balan, Mariana Ghena, Nicoleta Tint si procurorii Codrut Olaru, Tatiana Toader, Florin Deac, Cristian Ban si Nicolae Solomon cer acest spor de 25% in baza unei legi votata de Parlament anul trecut, respectiv 157/2020, care modifica legea salarizarii personalului platit din fonduri publice. Legea a fost propusa de un grup de zece deputati si senatori PSD si a fost votata in perioada cand inca PSD mai avea majoritate parlamentara.Astfel, potrivit unui articol creat special pentru cei mai fericiti bugetari ai Romaniei, se specifica faptul ca " personalul militar, politistii, politistii de penitenciare, precum si personalul civil din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala care ocupa o functie cu acces la informatii clasificate din clasa secret de stat beneficiaza de un spor la salariul de baza/solda de functie de pana la 25%, in conditiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite".Cei 11 magistrati pomeniti mai sus s-au adresat Tribunalului din Dimbovita in toamna anului trecut, cu solicitarea de a obliga CSM sa le plateasca acest spor, sub pretextul ca ar fi discriminati in raport cu categoriile precizate anterior.In cererea de chemare in judecata, magistratii arata ca "se impune ca toate persoanele care ocupa o functie cu acces la informatii clasificate sa beneficieze, fara discriminare, de acelasi tratament juridic de care se bucura celelalte categorii profesionale enumerate in cuprinsul dispozitiilor art. 15^1 din Legea nr. 157/2020, aflate intr-o situatie comparativa din punct de vedere al activitatii si atributiilor", potrivit site-ului Radio Europa Libera. Curios este faptul ca membrii CSM au chemat in judecata institutia pentru care lucreaza si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si nu pe cei care au legiferat.Cert este ca magistratii de la Tribunalul Dimbovita au decis ca dosarul nu este de competenta lor, ci el trebuie solutionat pe linia conflictelor de munca, la Tribunalul Bucuresti, acolo unde reclamantii isi au domiciliul.Potrivit declaratiilor de avere, cei 11 judecatori si procurori au venituri cuprinse intre 7.000 de euro si 8.500 de euro pe luna. Daca vor avea castig de cauza in procesul pe care l-au deschis, ei isi vor mai adauga inca 2.000 de euro la venituri.Deocamdata, inca nu au luat decizia de a actiona CSM in instanta judecatoarele Andrea Annamaria Chis, Evelina Oprina si Gabriela Baltag, la randul lor membre ale CSM.O alta anomalie este legata de beneficiul primit de magistrati, sub forma "pensiilor de serviciu". Acestea nu se calculeaza in baza contributivitatii, ci ca procent de 80-100% din ultimul salariu brut. Chiar si asa, in Romania s-a ajuns in situatia aberanta ca un judecator sau procuror care au iesit la pensie sa primeasca mult mai multi bani decat obtineau cand erau in activitate.Astfel, un caz concret, care se afla in prezent in instanta, ne arata ca un magistrat care a activat la un tribunal judetean care s-a pensionat in luna decembrie 2020 si a avut ultimul salariu net de 17.267 de lei a incasat imediat in luna viitoare o pensie de serviciu de 23.339 de lei, din care s-a scazut impozitul de 10%, rezultand in final o pensie neta de 21.000 de lei.Acest lucru arata ca in ultimul venit realizat ca judecator, respectivului i s-au inclus foarte multe alte sporuri pe care le castiga judecatorii, iar metoda care a devenit o practica intre magistratii. Cazul amintit a ajuns in instanta pentru ca magistratul este nemultumit de cuantumul pensiei de 21.000 de lei, acesta judecandu-se cu casa de pensii pentru faptul ca la stabilirea pensiei de serviciu ar trebui sa cuprinda valorile actualizate in care sa fie incluse si alte drepturi recunoscute prin hotarari judecatoresti. Prin urmare, este posibil ca la finalul procesului pensia de lux a magistratului respectiv sa creasca si mai mult.Totodata, magistratii "speciali" au beneficiat din plin de orice crestere a punctului de pensie. Astfel, daca din anul 2017 si pana in prezent pensia minima a crescut de la 520 de lei la 800 de lei in prezent, un magistrat care incasa in anul 2017 o pensie de 19.929 de lei a ajuns in prezent la o valoare de 27.702 lei/lunar, ceea ce inseamna ca in acest interval si-a mai adaugat la venituri inca zece pensii minime.