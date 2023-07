Rolul perfuziei intravenoase într-un tratament personalizat pentru bolile cronice

În cazurile în care organismului îi lipsesc vitaminele obținute în mod natural prin alimentație, acestea pot fi suplimentate pe cale intravenoasă.

Administrarea de vitamine și minerale esențiale și de alte substanțe nutritive pe cale intravenoasă îți va îmbunătăți starea de sănătate, îți va întări părul și unghiile, îți va face pielea să strălucească și îți va oferi organismului energie. În ultimii ani, astfel de proceduri au devenit foarte populare în rândul persoanelor cărora le pasă de sănătatea și bunăstarea lor.

Terapia cu vitamine poate restabili echilibrul electrolitic și poate îmbunătăți procesele de detoxifiere și curățare.

Deci, ce se întâmplă cu organismul tău după administrarea unei perfuzii cu vitamine?

Atunci când unei persoane i se administrează o perfuzie intravenoasa, aceasta primește vitamine și minerale printr-un mic tub introdus într-o venă. Acest lucru asigură faptul că substanțele nutritive intră rapid în fluxul sanguin și sunt absorbite eficient de către celulele organismului. Un nivel mai ridicat de vitamine și minerale în sânge contribuie la susținerea sănătății și la prevenirea bolilor.

Vitamina C intravenos pentru bolile cronice

Medicina integrativă explorează utilizarea vitaminei C intravenoase ca parte a unui plan de tratament holistic, personalizat și integrativ pentru anumite afecțiuni cronice.

Medicina integrativa tratează nu boala, ci pacientul, nu consecința, ci cauza bolii. Medicina integrativă studiază organismul nostru ca un întreg, adică organismul nu este împărțit în organe și sisteme separate, ci considerat ca un întreg, deoarece toate bolile umane sunt interconectate.

Pentru bolile cronice, o metodă de a ameliora simptomele este administrarea vitamine C intravenos. Vitamina C intravenos implică administrarea unei doze mari de vitamina C direct în vena, ceea ce permite concentrații sanguine mai ridicate decât administrarea orală. Aceasta poate fi necesară pentru a atinge potențiale efecte terapeutice.

Vitamina C este utilizată în unele afecțiuni cronice, cum ar fi cancerul, sindromul de oboseală cronică și boli autoimune, într-o abordare integrativă.

În aceeași ordine de idei, vitamina C administrată intravenos poate ajuta pacientul acționând profund asupra cauzei, grăbind timpul de recuperare și consolidând rezultatele, reducând riscurile de recidivă și tendința de cronicizare a bolilor.

Este important de știut că, vitamina C intravenos trebuie administrată strict sub supraveghere medicală deoarece pot apărea efecte secundare, cum ar fi tulburări gastrointestinale, modificări ale nivelului de electroliți sau reacții alergice. De asemenea, este important să existe o evaluare adecvată a stării de sănătate a pacientului înainte de a decide administrarea vitaminei C intravenos în cazul bolilor cronice de orice fel.

