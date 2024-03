Ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a declarat într-un interviu acordat presei de stat ruse că trimiterea de trupe NATO în Ucraina ar fi „cu adevărat periculoasă” şi ar aduce mai aproape riscul unui război mondial.

Pe de altă parte, Péter Szijjártó îi invită pe ruşi să ceară Ungariei vize Schengen şi să vină în vizită.

„Riscul terifiant al unui al treilea război mondial se apropie”, a declarat ministrul de externe Péter Szijjártó în interviul acordat agenţiei ruse de stat TASS, publicat miercuri.

Hungary is very satisfied with the partnership with Russia in the energy sector and will expand cooperation in this area. This was stated by Péter Szijjártó, the Hungarian Minister of Foreign Affairs and External Economic Relations, in an interview with TASS.@ukraine_watch pic.twitter.com/UnjJppCmou