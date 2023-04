Ponturile unui turist care a locuit 4 luni în Cipru. Topul celor mai bune plaje: ”Va trebui să ajungeți devreme pentru a găsi un șezlong”

Turiștii care descoperă Cipru se îndrăgostesc iremediabil de această țară paradisiacă ce are peste 50 de plaje numai bune pentru lenevit la soare.

Megan Churchill a locuit patru luni în Cipru, timp în care a explorat cât de multe plaje a putut astfel încât să poată face ulterior un top al acestora, publicat pe goatsontheroad.com.

”S-ar putea să vă surprindă, dar Cipru are plaje foarte variate, diferă de la un loc la altul. De exemplu, unele au nisip fin, pe când altele au pietre. Am enumerat plajele mele preferate din Cipru pentru a vă ajuta să vă planificați cel mai bine călătoria pe insulă”, a scris Megan Churchill, blogger de travel.

Golful Fig Tree are una dintre cele mai faimoase plaje din Cipru și este ușor de înțeles de ce. Amplasat într-un golf adăpostit în partea de est a insulei, Golful Fig Tree are nisip fin incredibil și ape albastre calme și limpezi. Este situat lângă popularul oraș turistic Protaras.

Veți găsi baruri și cafenele situate de-a lungul plajei, șezlonguri, echipamente de închiriat pentru activități acvatice și puteți chiar să faceți și o excursie cu barca. În plin sezon, adică în iulie și august, este una dintre cele mai aglomerate plaje din Cipru. Va trebui să ajungeți devreme pentru a găsi un șezlong sau chiar un petic de nisip. În afara sezonului, este mult mai liber.

Situată la capătul nordic al orașului Limassol, Malindi Beach este una dintre cele mai bune plaje din Cipru. Plaja Malindi este uriașă, are multe șezlonguri, dar și mult nisip pentru cei cărora le place să stea pe prosop. Apa este foarte liniștită și deloc adâncă.

Apa ajunge la înălțimea genunchilor cel puțin 50 de metri, așa că este un loc grozav mai ales pentru copii. Localnicii și turiștii vin deopotrivă la Malindi Beach Bar pentru mâncare, cocktailuri și priveliște. Este foarte popular și, prin urmare, mai scump. Există totuși și cafenele mai ieftine pe plajă, unde găsiți gustări, cafea și bere rece.

Coral Bay Este o plajă cu steag albastru, cu facilități pentru întreaga familie. Există o plajă imensă cu o mulțime de șezlonguri de închiriat sau spațiu pentru prosoape, dacă preferați. Apa este calmă, liniştită şi incredibil de limpede.

Există o mulțime de restaurante și cafenele pe plajă și în împrejurimi, iar pentru cei mai aventuroși există sporturi nautice disponibile toată ziua.

Coral Bay este un loc extrem de popular, în special pentru familii, datorită numărului de vile și case de închiriat din zonă.

Plaja Makenzie este situată chiar la sud de centrul orașului Larnaca și este o întindere de un kilometru de nisip auriu. Apele sunt calme și ideale pentru înot. Există o mulțime de facilități pe plajă: șezlonguri, restaurante, baruri și toalete disponibile pentru uz public.

Având în vedere spațiul generos, este o opțiune grozavă pentru familiile cu copii sau, în egală măsură, pentru grupuri mai mari.

“This is your captain coming your way🛬”

Dacă adunați orașul cunoscut pentru viața de noapte Ayia Napa cu una dintre cele mai spectaculoase plaje din Cipru, rezultatul va fi Plaja Nissi. Are nisip fin, apă turcoaz și o mulțime de baruri și restaurante pe plajă.

Există șezlonguri de-a lungul plajei și sunt disponibile sporturi nautice. De asemenea, vă puteți aventura pe insula Nissi, care se află chiar în largul coastei și este accesibilă printr-un banc de nisip la reflux.

Kalimera from one of the island’s most iconic beaches. Nissi Beach you rock! ⛱ #loveCyprus #AyiaNapa #Nissibeach

Dacă doriți să combinați istoria antică cu o zi la plajă, atunci mergeți pe plaja Kourion, care este amplasată sub incredibilul sit arheologic Kourion. Este o plajă lungă, cu mult nisip și o mulțime de șezlonguri. Marea este calmă și limpede.

Kourion este o plajă cu steag albastru, așa că vă puteți aștepta la o plajă imaculată, sigură pentru copii și grupuri. Există un salvamar de serviciu pe tot parcursul verii și există baruri și restaurante pe plajă.

#MayIRecommendA2Z , Day 3 - Our C is for #Cyprus 🇨🇾 Gorgeous Island! Rich in history, beautiful coastline and beaches, and terrific food! #travel #traveltribe #travelphotography #bucketlist #AphroditesRock #Kourion

Plaja Afroditei găzduiește unul dintre cele mai faimoase repere din Cipru. Se crede că Stânca Afroditei este locul de naștere al zeiței Afrodita – zeița iubirii și a frumuseții.

Legenda spune că dacă înoți de trei ori în jurul stâncii, atunci vei avea frumusețe veșnică. Cu toate acestea, trebuie să fii atent deoarece apele sunt destul de agitate în jurul stâncii.

Dezavantajul este că pe plajă există, predominant, pietriș. Plaja Afroditei este ușor accesibilă din Paphos sau Limassol, deoarece se află între cele două orașe. În spatele plajei există un restaurant, o cafenea și o toaletă publică, precum și o parcare publică. Dacă sunteți pasionat de golf, vizitați Aphrodite Hills.

⚠️🆕Paphos🇨🇾 has been recognized as a Smart Tourism Capital for 2023.

Did you know that the myth of Aphrodite originated here? Here are some inside tips to be included on your trip:

✅ The beach of Aphrodite’s birthplace (Petra tou Romiou)

✅ The Paphos Aphrodite Festival pic.twitter.com/Gs46kBSZff