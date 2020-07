Parlament: Incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani

Proiectul de lege modifica Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si are ca obiect de reglementare instituirea asistentei juridice obligatorii a persoanei care solicita emiterea ordinului de protectie, precum si inasprirea pedepsei pentru persoanele care incalca ordinul de protectie."Asistenta juridica a persoanei care solicita ordinul de protectie este obligatorie. (...) Daca victima nu are avocat, i se va acorda asistenta juridica din oficiu", se arata in proiect.Acesta mai mentioneaza ca incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protectie a masurilor dispuse prin ordinul de protectie si prin ordinul de protectie provizoriu constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.Proiectul a fost adoptat si de Senat , iar Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.