Neamt: Patru primari au fost demisi de prefectul judetului, din cauza ca au schimbat partidul

Prefectul George Lazar a precizat ca toti cei patru primari candideaza acum de la alte partide decat cele din partea carora au fost alesi la alegerile din 2016."Am primit mai multe sesizari si pe baza referatelor primite de la secretarii primariilor am emis ordinele de incetare a mandatelor inainte de termen. Avem in evaluare mai multe situatii ale unor primari sau consilieri locali care au schimbat partidul, inclusiv pentru Piatra-Neamt, Boghicea, Poiana Teiului, Pastraveni, Dobreni, Stefan cel Mare sau Tarcau", a declarat prefectul George Lazar.Prefectura a trimis adrese catre toate cele 83 de unitati administrativ teritoriale in baza carora va stabili daca alesii locali candideaza acum de la alte partide decat cele din partea carora au fost alesi in urma cu patru ani.