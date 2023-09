Încercarea Rusiei de a sparge izolarea internațională a dus la o nouă situație jenantă. Președintele Sudanului de Sud, Salvatore Kiir Mayardit, a venit astăzi, 28 septembrie, la Moscova, pentru discuții cu Putin.

Pe rețelele de socializare, internauții și-au amintit imediat că, anul trecut, președintele african a făcut pe el chiar la o ceremonie oficială, fiind surprins de camerele de filmare.

Videoclipul întâlnirii cu Putin a stârnit multe glume pe rețelele de socializare. Comentatorii notează că, după invadarea Ucrainei, Federația Rusă a decăzut la nivelul statelor lumii a treia.

Președinții și prim-miniștrii din SUA, Franța și Italia vizitează Kievul. Secretarul general al NATO a vizitat astăzi capitala Ucrainei. La Moscova vin politicieni din țările lumii a treia.

Este de remarcat faptul că președintele Sudanului de Sud, la întâlnirea cu Putin, nu numai că nu și-a scos pălăria neagră extravagantă, dar nici nu s-a uitat la liderul rus.

Bloggerul rus Anatoli Nesmian a remarcat că scăderea nivelului contactelor internaționale ale Rusiei este șocant, deoarece în mai puțin de 10 ani Moscova a mers pe calea degradării, de la membru al G8, la negocieri obscure cu liderii africani ai celor mai sărace țări din lume.

"Totul ar fi bine, dar Sudanul de Sud este o țară în comparație cu care până și Venezuela sau Zimbabwe arată ca lideri în creșterea globală și giganți ai dezvoltării tehnologice. Nivelul contactelor internaționale, desigur, este important. De la președinția G8 până la întâlnire cu Salva Kiir - este un șoc”, scrie el.

The President of South Sudan urinates in his pants during the commissioning of a road project.

71-year-old President of South Sudan Salvatore Kiir Mayardit wet himself during the anthem. The event where the embarrassing incident occurred was broadcast live. 🌍 pic.twitter.com/e19Xza8Nc6