Produse "pe viață" cumpărate în România. "Avem în familie un uscător de păr din 2002, utilizat săptămânal cel puțin o dată"

Multe dintre produsele pe care le cumpărăm sunt de calitate mai proastă sau nu rezistă mult timp, fie că e vorba de haine sau de electrocasnice. La cealaltă extremă se află cele foarte vechi care se încăpățânează să reziste zeci de ani.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online, dornic să afle care sunt produsele foarte rezistente cumpărate din țara noastră.

"Produse pe viață cumpărate de pe piață din România"

"Care sunt produsele pe care le-ați cumpărat de la noi din țară (nu trebuie să fie fabricate aici) care au fost surprinzător de durabile.

Nu trebuie neapărat să reziste toată viața, dar să fie produse de calitate care sunt semnificativ mai durabile decât alte produse din aceeași gamă.

De obicei acest tip de produse te ajută să faci economii pe termen lung, sau chiar dacă nu ieși mai ieftin se reduce risipa și știi că ai respectivul obiect la îndemână oricând ai nevoie.

Exemple de categorii de produse: Tigăi, Oale, Unelte, Mașini, Haine, Electrocasnice, etc", a scris acesta pe Reddit.

"Bunica a cumpărat-o când era ea tânără"

Mulți dintre cei care au răspuns s-au referit la aparate electrocasnice.

"O râșniță de cafea Electroarges pe care bunica a cumpărat-o când era ea tânără. Pun pariu că încă funcționează râșnița aia."

"Asta este râșnița copilăriei mele. Am crescut cu ea, am mers la facultate, m-am întors la părinți încă era acolo și funcționa. A fost aruncată de mult, dar chestia aia pur și simplu nu murea".

"Ah da, nu moare niciodată. Am și eu una, o folosesc aproape săptămânal să râșnesc câte un borcan de cafea. Uneori pentru zahăr pudră.

Nu știu de când e a noastră, eu am 25 de ani și ea râșnea cafeaua înainte să mă nasc eu."

"Mașină de spălat Arctic (11 ani), combină frigorifică whirlpool (19 ani)".

"Pantofi BonTimes (Timiș). Taică-meu a avut o pereche care a rezistat 7 ani (primăvară+toamna), eu am purtat 2 perechi până mi-au devenit prea mici (eram copil), dar pantofii nu aveau probleme. Însă design-ul nu prea e actualizat și chiar și acum vreo 10-15 ani aveau un stil cam învechit."

"S-a rupt talpa după 12 ani de folosire, i-am trimis la producător și au schimbat-o cu una mai nouă"

"Avem în familie un uscător de par Philips Compact 1000 din anul 2002 și încă merge, utilizat săptămânal de cel puțin o dată."

"Bocanci La Sportivă de iarnă/munte înalt/cascade de gheață. S-a rupt talpa după 12 ani de folosire, i-am trimis la producător și au schimbat-o cu una mai nouă. Îi folosesc în continuare după reparație."

"Mașina de spălat rufe Îndesit pe care au primit-o ai mei cadou de nuntă în 1998. Mama se tot roagă să se strice ca să ia alta, dar nu dă semne de epuizare."

"Cea mai longevivă piesă pe care o am este o mașină de splălat vase (Hotpoint Ariston LSF 723). Am cumpărat-o când stăteam în chirie (~2012 - 2013) și am luat-o când mi-am cumpărat apartament și m-am mutat. Nu a cedat niciodată, nu i-am schimbat nicio piesă. Evident, că oricare alt produs bun, nu se mai fabrică."

"Aragaz 23 August Cugir cumpărat cam prin 1980"

"Are mama un uscător de par Diana. De-ăla cu mânerul rotativ. A trebuit desfăcut și prins înapoi cablul de alimentare la el. Dar altfel...funcționează ca în prima zi."

"Aragaz 23 August Cugir cumpărat cam prin 1980. Încă funcționează foarte bine și nu intenționez să-l schimb. Trei lustre și mobilă din dormitor, o canapea și două fotolii din aceeași perioada. Covor persan moștenit de la bunica. Haine de blană de la mama dar cu încălzirea globală nu mai am când să le port."

"Un frigider luat în 2000, în ultimul an de cămin în Belvedere, mers cu el în chirie până în 2008, dus la părinți la casă de la țară, reîntors în căminul Leu în 2023 la nepoți."

"Mașină de stors fructe bulgărească din anii 80"

Cineva a făcut o listă mai lungă.

"Românești:

Chei inelare marcate FSR. fabrică de scule Râșnov. Și cam orice unealtă marcată fsr, de altfel... mandrine de Focșani în care poți prinde și un fir de par.

Frigiderul arctic 2002; pe care îl voi duce la țară dar nu-l voi arunca.

Acum străine:

Mașină de stors fructe bulgărească din anii 80, luată de părinți de nouă. Încă merge perfect.

Cuțite de chef tramontina dar din oțel carbon, nu inox, luate 2002; uzate imperceptibil; fine și țin tăiș mult timp.

Polizor unghiular mic și bormașina pneumatică luate de la "castani" și care încă trag bine după 15 ani.

Climatizoare mitsubishi luate în 2009.

Aragaz îndesit cu grill și rotisor, numai pe gaze, 2002.

Acvariu eheim, cu filtru extern eheim an 2008; date de curând iar noul proprietar e mulțumit."