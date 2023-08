Un nou protest în Israel față de reforma sistemului judiciar. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Tel Aviv VIDEO

Mii de israelieni au participat sâmbătă la Tel Aviv la o nouă manifestaţie împotriva proiectului controversat al guvernului de a reforma sistemul judiciar al ţării, considerat de criticii săi o ameninţare pentru democraţie, relatează AFP.

Anunţarea în ianuarie a proiectului, propus de coaliţia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu care include partide de extremă dreaptă şi evrei ultrareligioşi, a declanşat una dintre cele mai mari mişcări de protest din istoria ţării, care mobilizează săptămânal zeci de mii de manifestanţi.

Potrivit guvernului, reforma vizează între altele să reechilibreze puterile în stat, diminuând prerogativele Curţii supreme, pe care executivul o consideră politizată, în favoarea Parlamentului. Criticii săi estimează însă că ea riscă să deschidă calea unei derive antiliberale sau autoritare.

"Democraţie, democraţie!", au scandat manifestanţii la Tel Aviv. "Nu vom renunţa atâta timp cât situaţia nu va fi ameliorată. Coborâţi din balcon, ţara se prăbuşeşte", au mai strigat ei.

"În pofida a luni de manifestaţii, lucrurile nu se petrec aşa cum le dorim, pentru că o parte importantă a reformei sistemului judiciar a fost adoptată în urmă cu câteva săptămâni", a declarat pentru AFP un manifestant, Ben Peleg.

Israel #judicial crisis: 'Democracy, Democracy' chant Israelis protesting legal reforms.

Tens of thousands of settlers take part in the Kaplan Street demonstration in Yafa "Tel Aviv" against the plan to weaken the occupation's judiciary branch. pic.twitter.com/zU4OYOy0R5