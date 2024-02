Agricultorii polonezi care au protestatâmarţi, 20 februarie, împotriva importurilor de cereale ucrainene au amplasat pe un tractor o pancartă în care îi cereau liderului rus Vladimir Putin să "restabilească ordinea în Ucraina".

Ministrul de interne polonez Marcin Kierwinski a reacționat imediat, a relatat publicaţia ucraineană online Ukrainska Pravda.

Pe pancartă scria: "Putin, fă ordine în Ucraina, la Bruxelles şi în guvernul nostru!" Acesteia îi era ataşat un steag sovietic.

Când un jurnalist de la Gazeta Wyborcza a atras atenţia asupra bannerului scandalos, organizatorii protestului nu şi-au ascuns uimirea, subliniind că protestatarii sunt responsabili în mod individual pentru conţinutul pancartelor lor.

Potrivit unor informaţii neoficiale, persoana care a postat acest banner va fi inculpată pentru propagandă în favoarea unui sistem de stat totalitar.

Comentând situaţia, ministrul polonez de interne a confirmat că vor fi luate măsuri suplimentare împotriva autorului bannerului.

"Poliţia şi procuratura iau măsuri împotriva creatorului său. Nu va exista nicio toleranţă pentru astfel de acţiuni criminale", a scris Marcin Kierwinski, într-o postare pe reţeaua X (ex-Twitter).

Fermierii polonezi au blocat marţi calea ferată în apropierea punctului de control Şehîni-Medyka şi au vărsat o parte din cerealele ucrainene dintr-un vagon de marfă în dimineaţa zilei de 20 februarie. Însă doar o cantitate mică de cereale a fost vărsată pe şinele de cale ferată, a indicat ulterior agenţia de presă PAP, citată de DPA.

O înregistrare video de pe reţelele de socializare difuzată de televiziunea ucraineană arată fermieri descărcând porumb din mai multe vagoane de marfă din Ucraina, în timp ce intonau imnul naţional al Poloniei. Poliţia a izolat o parte din zonă şi a cerut manifestanţilor să părăsească locul.

Căile ferate ucrainene au confirmat incidentul de la graniţa cu Polonia în staţia Medyka. Cele două vagoane de cereale deschise erau destinate Germaniei, conform DPA. În total, erau în jur de 40 de vagoane ucrainene care transportau produse agricole prin această staţie.

Acţiunea face parte din protestele fermierilor polonezi la nivel naţional. Acestea sunt îndreptate împotriva politicii agricole a UE, dar şi împotriva importului de produse agricole ieftine din Ucraina. Marţi, aceştia au blocat şi autostrăzi, sensuri giratorii şi intersecţii în 200 de oraşe.

"Noi, fermierii din toată Polonia, am fost primii care au întins o mână prietenească şi le-am urat bun venit fraţilor noştri din Ucraina. Şi acum suntem prejudiciaţi de ei", a declarat Roman Kondrow de la iniţiativa "The Deceived Village" postului de radio Rmf.fm. "Diferite organizaţii mafiote aduc acest grâu în Polonia. Nu se poate spune altfel", afirmă el.

Ca răspuns la acţiunile poloneze, transportatorii ucraineni au început să protesteze la punctele de control Rava-Ruska-Hrebenne, Krakoveţ-Korczowa şi Şehîni-Medyka.

Oleksandr Kubrakov şi Iulia Sviridenko, prim-viceprim-miniştrii guvernului ucrainean, au cerut o soluţionare rapidă a blocării punctelor de trecere a frontierei dintre Polonia şi Ucraina, inclusiv obstrucţionarea traficului de pasageri.

Fermierii polonezi se plâng de faptul că Green Deal-ul UE le impune noi condiţii, în timp ce cerealele şi alte produse agricole din Ucraina, care sunt produse mai ieftin fără aceste condiţii, sunt permise pe piaţă.

