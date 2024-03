Protestele studenților de la Atena au degenerat. Confruntări violente între protestatari și forțele de ordine VIDEO

Confruntările între studenții protestatari și forțele de ordine au continuat vineri, 8 martie, la Atena. Studenții greci au aruncat cu bombe cu benzină în poliția care a răspuns cu gaze lacrimogene, cu câteva ore înainte ca parlamentul să adopte o legislație care să permită universităților private străine să înființeze filiale în țară.

Mii de studenți au protestat pașnic de săptămâni întregi împotriva reformei despre care, spun ei, va devaloriza diplomele universităților publice, dar furia a dat peste cap exact când prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a cerut parlamentarilor să voteze proiectul de lege.

„Ne este frică că... dacă reușim să absolvim, nu vom putea niciodată să găsim un loc de muncă nicăieri”, a spus Stratos Katselis, 25 de ani. „Nici un tânăr de astăzi nu poate face niciun fel de plan pentru viitor. Vezi că sunt fundături.”

Mitsotakis, care a câștigat un al doilea mandat în iunie anul trecut, a declarat că legea va ajuta la inversarea exodului a zeci de mii de studenți greci către universitățile din străinătate, un obstacol pentru o economie care încă se redresează după o criză financiară de un deceniu.

Proiectul de lege va ajuta, de asemenea, la alinierea Greciei la restul Uniunii Europene și la stimularea concurenței în învățământul superior, a spus el.

Proiectul de lege este probabil să fie aprobat, deoarece guvernul conservator controlează 158 de parlamentari în legislatura de 300 de locuri.

„Parlamentul nu este chemat doar să voteze un proiect de lege esențial, ci și să aprobe o reformă radicală și curajoasă a educației pentru creștere și justiție socială”, a spus Mitsotakis. „Va permite în sfârșit instituțiilor nestatale, non-profit să funcționeze în țara noastră”.

Studenții, cu sprijinul unor profesori și personal universitar, nu sunt convinși. Un grup s-a desprins de demonstrație și a aruncat cu bombe cu benzină asupra poliției, care i-a dispersat cu gaze lacrimogene, au declarat martori Reuters și un oficial al poliției.

