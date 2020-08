Turcan, despre motiunea de cenzura a PSD: "Pentru o mana de voturi amaneteaza sanatatea publica. Nu se pune problema alaturarii de PSD intr-un Guvern de uniune nationala"

Raluca Turcan a fost intrebata, la Digi 24, ce face PNL daca motiunea va trece."Daca trece, vom parcurge etapele post-motiune de cenzura, insa aici iarasi nu pot sa nu remarc cum unii isi permit sa puna sare peste o rana uriasa care exista acum in societatea noastra si peste tot in lume, generata de aceasta criza sanitara. Atunci cand vezi niste oameni care fac eforturi, ca gasesc solutii, ca ajuta aproape fiecare comunitate, fie ca vorbim de angajati, de angajatori, de persoane vulnerabile, cand vezi ca in toata lumea s-a creat o solidaritate indiferent de apartenenta politica, la noi incearca sa abordeze cu cinism si pentru o mana de voturi amaneteaza sanatatea publica", a spus Turcan.Intrebata daca intra intr-un Guvern de uniune nationala in cazul in care motiunea de cenzura va trece, asa cum propune PSD, Raluca Turcan a raspuns: "PSD pana a ajunge sa faca propuneri in materie de guvernare cred ca mai are o cale lunga de parcurs pentru credibilizare. Au lasat visteria goala, au lasat Romania descoperita complet in fata unei crize de proportii, au pus gaz pe foc in gestionarea crizei sanitare, au incercat sa blocheze actiunile de gestionare a situatiei economice printr-un val de populisme in Parlament greu de crezut. Au majoritate in Parlament, dar aceasta majoritate eu sper sa nu se regaseasca nici la votul de motiune, nici la un vot de investire. (...) Alaturi de PSD niciodata. Nu se pune problema unei alaturari de PSD. Partidele noastre sunt incompatibile structural la momentul de fata".PSD a anuntat ca va depune motiune de cenzura "in jurul mijlocului lunii august".