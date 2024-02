Vladimir Putin, președintele Rusiei a zburat joi, 22 februarie, la bordul unui bombardier strategic modernizat Tu-160M cu capacitate nucleară, într-o acţiune care probabil va fi interpretată în Occident ca fiind o avertizare cu privire la capacităţile nucleare ale Moscovei, relatează Reuters.

Avionul gigantic, cu aripi mobile, cu numele de cod "Blackjacks" în nomenclatorul NATO, este o versiune modernizată a unui bombardier din perioada Războiului Rece pe care fosta Uniune Sovietică l-ar fi desfăşurat în cazul unui război nuclear pentru a lansa arme la distanţe mari.

Putin, care este de aşteptat să câştige cu uşurinţă un nou mandat de şase ani luna viitoare, a efectuat zborul într-un moment în care Moscova şi Occidentul sunt în relaţii tensionate din cauza războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina şi a morţii în închisoare a politicianului de opoziţie Aleksei Navalnîi. Unii diplomaţi ruşi şi americani spun că nu-şi amintesc o perioadă în care relaţiile dintre cele două mari puteri nucleare ale lumii să fi fost mai proaste, inclusiv în timpul crizei rachetelor din Cuba din 1962.

Televiziunea de stat a arătat avionul uriaş decolând de pe o pistă aparţinând fabricii din Kazan care produce avionul supersonic modernizat, corespondentul Pavel Zarubin numindu-l cu entuziasm "un eveniment unic".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că traiectoria de zbor a avionului este un secret militar, iar Kremlinul a anunţat ulterior că zborul lui Putin a durat circa 30 de minute. „Şeful statului a zburat pe un bombardier-transportator de rachete strategice Tu-160M modernizat. Aeronava şi-a luat zborul de pe pista uzinei de aviaţie S.P. Gorbunov Kazan, pe care Vladimir Putin o vizitase cu o zi înainte.

🇷🇺 🛫 Russian leader Vladimir Putin flies aboard a Tu-160M supersonic strategic bomber

The flight will last 40 minutes, the Kremlin spokesman announced. pic.twitter.com/6VnaOVFkva