Cum ar putea fi reorganizată administrarea Capitalei. Radu Mihaiu: “Dreptul la o locuință nu este mai important decât locul de parcare?” VIDEO

O provocare despre care primarii din Capitală vorbesc mai puțin este faptul că sectoarele Bucureștiului nu deservesc doar locuitorii lor, ci și sute de mii de persoane din așa numitele localități-dormitor, adică localitățile din jurul Capitalei.

De la facilități până la infrastructura de transport sau locuri de parcare, bugetul unui sector trebuie să facă față la un număr mult mai mare de locuitori decât cel oficial.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 din București, a explicat într-un interviu pentru Dialogurile Ziare.com cum ar putea fi reorganizate atribuțiile decidenților din structura administrativ-teritorială astfel încât să se realizeze eforturi coordonate.

Un studiu al Băncii Mondiale realizat în urmă cu câțiva ani arăta că 300.000 de persoane fac naveta zilnic în București.

“Este o discuție mare apropos de reorganizarea administrativ-teritorială, ce știm în acest moment este că Bucureștiul are nevoie să crească și nu crește. Între 2011 și 2022 când s-au făcut recensăminte, populația Bucureștiului a scăzut cu 150.000 de persoane.

În același timp populația județului Ilfov a crescut cu, nu o să vă vină să credeți, 150.000 de persoane. Ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte mulți oameni au decis să se mute din București în Ilfov, și toți acești oameni lucrează în București de fapt. Vin cu copii la școală în București, se duc la spital, vin să se distreze în București.

Practic s-au creat niște dormitoare în Ilfov și toate aceste lucruri se bazează pe infrastructura Bucureștiului. Este nevoie clar de o abordare integrată din punct de urbanistic”, spune Radu Mihaiu.

Ads

Cea mai mare problemă, construcțiile haotice

Primarul Sectorului 2 spune că în lipsa unor planuri comune de dezvoltare a Bucureștiului și a Ilfovului locuitorii sunt lăsați să se descurce atunci când vine vorba de educație, transportul la locul de muncă sau alte necesități care presupun deplasarea din localitate.

“Nu se poate ca primăria Voluntari, sau Chitila sau Chiajna să aprobe construcții de zeci de mii de oameni fără să facă și școli, grădinițe fără să facă și spitale, să se bazeze pe faptul că oricum în București or să le creeze (autoritățile -n.r)”, a declarat Radu Mihaiu.

Locurile de parcare, între necesitate și lux

Pe lângă infrastructura care ține de educație sau sănătate o mare problemă a Capitalei sunt locurile de parcare. Radu Mihaiu spune că a încercat să asigure cât mai multe spații legale pentru parcarea mașinilor, dar pe de altă parte, în timp ar trebui regândită acestă responsabilitate a primăriilor.

„Există o discuție despre ce înseamnă loc de parcare. Foarte mulți m-au certat pentru că am eliminat locurile de parcare, spun ei. Ceea ce nu este adevărat. Am eliminat niște trotuare. Noi am creat foarte multe locuri de parcare prin sistematizarea străzilor, pentru că asta este cea mai rapidă metodă de a crea locuri de parcare multe.

Ads

Peste 5000 de locuri au fost create în acest mandat, unele dintre ele prin reconfigurarea străzilor”, spune primarul.

Un loc de parcare supraterană trebuie realizat departe de locuințe, iar cele subterane sunt extraordinar de scumpe, trec de 30.000 de euro pentru un loc. De altfel și un loc clasic ajunge undeva la 10.000 de euro dacă este construit de la 0.

“Și se pune întrebarea, dacă este normal, ca primăria să subvenționeze acest cost. Ne așteptăm ca statul să ne dea fiecăruia câte o casă? Dreptul la locuire nu este mai important decât locul de parcare? Și, dacă pentru locuire ne bazăm pe piață, ca fiecare om să își poată cumpăra locuința, pentru locul de parcare de ce trebuie primăria să subvenționeze?”, a mai spus Radu Mihaiu.

Acesta a adăugat că în timp mediul privat poate să preia această responsabilitate.

Redefinirea primăriilor de sector

O reorganizare administrativ-teritorială presupune și redefinirea primăriilor de sector, crede primarul.

„Poate și sectoarele ar trebui să fie mai multe, pentru că dacă Bucureștiul și Ilfovul cresc poate ar trebui mai multe locuri de unde să se decidă lucrurile.

Ads

Dar viziunea generală trebuie să fie dată de un primar general.

Situația în care primarul nu se înțelege cu o parte dintre sectoare și nu se înțelege cu o altă parte este destul de nefericită”, a mai adăugat primarul.

În acest moment pentru un simplu proiect de pasaj trebuie să se pună de acord trei primari, un șef de Consiliu Județean și două ministere.

Interviul integral: