Arafat: "Nu va exista o noua etapa de relaxare. Libertatea individuala are limitele ei"

"Haideti sa vedem ce urmeaza in urmatoarele zile. Pana acum, ceea ce este cert este ca trendul este crescator. Nu este descrescator, nici nu este stabil. Este un trend crescator. Toate datele arata acest lucru. In ultimele 14 zile am crescut, daca nu gresesc, cu vreo 30 si ceva la suta. Acesta este un semnal. Singura modalitate de a gestiona fara masuri restrictive, pe care stiu ca nu le vrea nimeni, este ca populatia sa fie cat mai cooperanta si sa respecte regulile care au fost recomandate si sa nu mai asculte toate prostiile care se vehiculeaza pe retelele de socializare", a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, Raed Arafat.Acesta a facut referire la "capanii foarte bine regizate" si organizate care fac legatura intre "masca si sclavie" si s-a intrebat de ce oare au aparut acestea in acest moment."Am inceput sa vedem oameni, personaje, care nu au nimic cu medicina. Mai sunt si din medicina unii care combat ideea virusului, dar care sunt de specialitati care nu au nicio relatie cu partea aceasta, cu situatiile de urgenta , cu urgenta, cu virusologia, nici cu bolile infectioase", a mai afirmat Arafat.Acesta a prezentat rezultatele unui studiu realizat in Statele Unite ale Americii, care arata ca asimptomaticii sunt contagiosi."Astazi am primit un studiu care a aparut in Statele Unite. Este un studiu al Universitatii Yale (...) care spune ca mai mult de 50% din infectiile Covid 19 sunt transmise de oameni infectati fara simptome de infectie sau de boala, care nu tusesc, nu stranuta, nu au febra si pe care nu ii banuim ca ne pot infecta (...) Libertatea individuala are limitele ei. Toti apreciem libertatile noastre si libertatile care ne ofera o democratie, dar este o limita. Aceasta limita este cand dreptul meu deja afecteaza drepturile celorlalti din jurul meu si, fara voia lor si fara chiar cunostinta, pentru ca e pot sa treaca pe langa tine, tu esti un asimptomatic care nu vrea sa stea in autoizolare, pleaca din spital, nimeni nu poate sa te urmareasca, sau esti simptomatic, stranuti, tusesti, dar te simti bine. Exista si aceasta forma. Te duci acasa la familia ta. Tu spui ca te izolezi, esti cu familia, stranuti, tusesti, dupa care familia ta merge si lucreaza, merge la lucru, copilul merge si se joaca cu copiii vecinilor si asa mai departe. Aceasta boala se raspandeste. Aici deja nu mai putem vorbi de libertate individuala. Exista totusi libertatea populatiei si a oamenilor care nu vor sa se infecteze", a mai afirmat secretarul de stat.Arafat a anuntat si ca OMS a realizat o lista cu cele mai periculoase activitati. "In rosu, avem teatrele - in spatiu inchis, lacasele de cult, transportul public in comun, transportul cu avioanele, sporturile de contact, petrecerile in interior, barurile, cluburile de noapte. Toate sunt considerate cele mai periculoase. La nivel portocaliu avem salile de fitness, frizeria, stomatologia, lucrul in birou - daca este cu mai multe persoane, restaurantele in spatiu inchis", a anuntat Arafat.Intrebat despre o noua etapa de relaxare, Arafat a prcizat: "Nu ai cum sa vezi 555 de cazuri si sa vii sa spui ca o sa relaxam in plus. Asteptam sa vedem ce se intampla cu aceste cazuri. Mai ales aceste activitati considerate riscante". Referitor la deschiderea restaurantelor, Arafat a precizat ca o noua evaluare se va face in cateva zile, insa situatia nu are cum sa se schimbe radical pana atunci.