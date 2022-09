O peşteră funerară care datează din timpul faraonului Ramses al II-lea a fost descoperită întâmplător, în Parcul Naţional Palmachim, lângă una dintre cele mai populare plaje din Israel. În interior se află obiecte intacte, neatinse de aproximativ 3.300 de ani, relatează The Jerusalem Post.

Peștera a fost descoperită accidental, după ce un tractor a lovit o stâncă în timpul unor lucrări ale Autorității Naturii și Parcurilor.

Chemați la fața locului, arheologii de la Autoritatea pentru Antichităţi din Israel (IAA) au descoperit zeci de vase intacte din ceramică şi bronz, în poziția în care au fost așezate în timpul ceremoniei funerare. În urmă cu mii de ani, vasele erau ofrande îngropate împreună cu defunctul.

