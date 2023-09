Filmare scandaloasă cu fiul lui Kadîrov bătând cu sălbăticie un prizonier rus. ”A făcut ceea ce trebuie” VIDEO

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a publicat un videoclip pe canalul său de Telegram în care fiul său, Adam, în vârstă de 15 ani, bate un rus din Volgograd, Nikita Zhuravel, care a fost reținut în dosarul arderii Coranului.

Într-un comentariu la videoclip, Kadîrov a declarat că prin acest videoclip pune capăt zvonurilor, confirmând informațiile apărute mai devreme despre bătaia unui locuitor din Volgograd într-un centru de arest preventiv din Cecenia.

„L-a bătut și a făcut ceea ce trebuie”, a scris el, acuzându-l pe Zhuravel că lucrează pentru serviciile speciale ucrainene. Mai mult, Kadîrov a spus că este mândru de acțiunea fiului său.

Potrivit presei ruse, Zhuravel a fost reținut în primăvara anului 2023 la Volgograd. Autoritățile ruse l-au acuzat pe bărbat că a ars Coranul pentru o recompensă de 10.000 de ruble (100 de dolari) de la serviciile de informații ucrainene și că ar fi transmis înregistrarea unui ofițer SBU.

Este de remarcat faptul că, după arestare, locuitorul din Volgograd a fost trimis într-un centru de detenție preventivă din Cecenia.

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.

