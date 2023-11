Arme și muniție lăsate de Hamas pe fundul mării, descoperite de armata israeliană. Care era planul teroriștilor VIDEO

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat imagini cu unitatea de misiuni subacvatice a Marinei Militare - cunoscută sub acronimul ebraic YALTAM - recuperând arme lăsate în mare de membrii Hamas în urma atacului din 7 octombrie şi a altor atacuri de atunci, relatează The Times of Israel.

În timpul atacurilor, membri ai unităţii marine a Hamas au încercat să se infiltreze în Israel de pe mare.

Forţele navale au reuşit să ucidă zeci dintre ei, zădărnicind în mare parte atacul dinspre ţărm.

În ultimele săptămâni au existat şi alte încercări ale grupării teroriste de a trimite scafandri pentru a se infiltra în Israel.

Forţele de scafandri YALTAM au scanat fundul mării în ultimele zile, găsind arme de foc, dispozitive explozive, muniţie şi bărci de cauciuc care au fost scufundate.

