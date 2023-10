Șef al spionajului Hamas, ucis de Israel. A planificat, împreună cu liderul grupării, atacurile din 7 octombrie VIDEO

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au ajunțat joi, 26 octombrie, că au ucis încă un lider important al grupării Hamas.

Potrivit sursei citate, este vorba despre șeful adjunct al direcției de informații a Hamas, Shadi Barud, care a murit în urma unui atac asupra Fâșiei Gaza.

”În baza unor informaţii precise ale IDF şi ISA (Agenţia Israeliană de Securitate - Shin Bet), avioane de vânătoare IDF l-au lovit pe directorul adjunct al Direcţiei Informaţiilor Hamas, Shadi Barud”, anunţă într-un comunicat comun armata şi spionajul israeliene.

IDF precizează că acesta a planificat atacul sângeros din 7 octombrie, împreună cu liderul Hamas, Yahya Sinwar.

Barud a fost anterior comandant de batalion în zona Khan Younis și a deținut alte roluri în direcția de informații a grupului terorist, potrivit Times of Israel.

”A fost responsabil pentru planificarea a numeroase atacuri teroriste împotriva civililor israelieni”, a mai transmis IDF.

Forțele de Apărare ale Israelului au publicat și un videoclip cu atacul aerian în care a murit liderul Hamas.

IDF says it has eliminated the deputy head of Hamas's intelligence, Shadi Barud, in a strike in the Gaza Strip today. IDF accuses Barud of planning the October 7 attacks with Hamas leader Yahya Sinwar. pic.twitter.com/JRc3nt83w5