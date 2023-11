Cum arată complexul clandestin construit sub cel mai mare spital din Gaza. „Acesta este modul de operare Hamas” VIDEO

Un oficial american din rândul serviciile de informații americane confirmă raportul furnizat de Israel potrivit căruia Hamas are un nod de comandă sub spitalul Al-Shifa, folosește combustibilul destinat pacienților și luptătorii săi se adună în mod regulat în și în jurul celui mai mare spital din Gaza.

Informația vine după comentariile făcute duminică de un oficial de rang înalt de la Casa Albă - că Hamas folosește spitale și facilități civile.

„Puteți vedea chiar și din rapoartele open-source că Hamas folosește spitale, împreună cu o mulțime de alte facilități civile, pentru comandă și control, pentru depozitarea armelor, pentru adăpostirea luptătorilor săi”, a declarat consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, la CNN. „Acesta este modul de operare Hamas, atât din punct de vedere istoric, cât și în acest conflict”, a adăugat oficialul american.

Alte surse din mediul online au publicat o hartă a complexului subteran, întocmită în urma rapoartelor satelitare.

A U.S. Intelligence Official has now stated that the Evidence provided by Israel which claims a Hamas Command and Operations Center is beneath Al-Shifa Medical Center in Gaza City is True, further stating that the Fuel provided to the Hospital is often Stolen by Hamas Fighters… pic.twitter.com/y5eNzHC3u9 — OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023

Israelul a insistat că este justificat să întreprindă acțiuni militare în jurul spitalului, în ciuda criticilor din partea ONU și a altor organizații internaționale. Guvernul israelian a anunțat că a creat coridoare de evacuare și a cerut îndepărtarea civililor, pe lângă furnizarea de combustibil.

Hamas și oficialii spitalului au negat acuzația că spitalul este folosit ca centru de comandă.

Vestea că evaluările serviciilor de informații americane par să susțină afirmațiile Israelului vine în timp ce atenția globală este concentrată asupra luptei din jurul spitalului și rapoartele sugerează că mai mulți pacienți, inclusiv copii, au murit în ceea ce directorul spitalului a numit condiții „catastrofale”.

IDF a publicat marți, 14 noiembrie, informații legate de faptul că transportă din Israel către Al-Shifa incubatoare pentru nou-născuți.

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

„Nu mai există apă, mâncare, lapte pentru copii și bebeluși... situația din spital este catastrofală”, a declarat luni pentru CNN directorul centrului medical, dr. Muhammad Abu Salmiya.

Dar Israelul a insistat că pacienții pot fi evacuați din spital.

„Nu există niciun motiv pentru să nu putem scoate pacienții de acolo, în loc să lăsăm Hamas să-l folosească ca centru de comandă pentru terorism, pentru rachetele pe care le trag împotriva Israelului, pentru tunelurile teroriste pe care le folosesc pentru a ucide civili israelieni”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un interviu pentru CNN.

Armata israeliană a distribuit luni imagini video şi fotografii care arată locuința unui terorist Hamas din apropierea spitalului, doldora de arme. Soldații au descoperit un tunel care ducea către secția de pediatrie a spitalului Al-Shifa. În același timp, locuința teroristului (care, din informațiile existente pe pereți, a participat la atacul din 7 octombrie) este situată în vecinătatea unei școli și a unui centru ONU.

Not only does a terrorist tunnel appear to lead from a Hamas terrorist's house to the Rantisi hospital, they are also right next to a school and a @UN building. Hamas exploits the people of Gaza. https://t.co/KwmWZok54G pic.twitter.com/90CUiVr9Pi — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

