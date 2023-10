Marile puteri nu pot găsi singure soluția pentru Gaza: O țară cheie poate fi decisivă

În timp ce Israelul și Hamasul rămân blocate în conflict, toate marile puteri ale lumii încearcă să găsească soluția salvatoare pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Cu toate astea, lumina reflectoarelor diplomatice se îndreaptă spre Egipt, o țară cheie care poate fi decisivă pentru calea spre pace.

Deși se va dovedi un partener provocator, Egiptul are interese critice, dar și o pârghie puternică în Fâșia Gaza, pe care a administrat-o vreme de aproape 20 de ani. În plus are contacte cu ambele părți aflate în conflict, Israel și Hamas, potrivit Foreign Policy.

Înainte de război, Egiptul a fost din ce în ce mai marginalizat în politica arabă, marginalizat de revoltele din 2011 și consecințele acestora și suferind din cauza unei economii în dificultate. Cu toate acestea, când vine vorba de Gaza, Egiptul are interese critice, precum și o pârghie puternică. Așadar, se va dovedi un partener provocator pentru Statele Unite, Israel și mulți dintre aliații lor occidentali, Egiptul este și va continua să fie un actor esențial în răspunsul internațional la război.

Istoria Egiptului cu Hamas este plină. Armata egipteană a avut un interes de durată pentru Fâșia Gaza de când a ocupat-o inițial timp de aproape două decenii după independența Israelului în 1948 și a rămas fin adaptată la mediul de securitate din zonă. Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, la fel ca mulți dintre predecesorii săi, este profund ostil față de Hamas, care a apărut din mișcarea Frăției Musulmane din Egipt, adesea interzisă.

Cu toate acestea, liderii egipteni au, de asemenea, o lungă istorie de angajament cu Hamas, în special după ce acesta a devenit conducătorul de facto al Gaza, după ce a preluat puterea în 2007. În crizele trecute, Egiptul a servit ca interlocutor cu organizația, facilitând schimburile de prizonieri și ajutând la negocierea încetării luptelor.

Egiptul aduce multe lucruri pe masă în timp ce lumea caută o soluție la conflictul din Gaza. Poate cel mai imediat, Egiptul controlează trecerea Rafah, singurul punct oficial de intrare în Fâșia Gaza care nu este controlat de Israel. În trecut, Egiptul a deschis și închis acest punct de trecere pentru a pune presiune asupra Hamas.

Astăzi, este un element vital pentru a primi ajutor internațional în Gaza, deoarece zona se confruntă cu o criză umanitară masivă. Rafah este, de asemenea, probabil să servească drept punct de ieșire pentru cetățenii americani și ai altor țări terțe occidentale pentru a părăsi zona de război. Israelul are, de asemenea, un interes să colaboreze cu Egiptul pentru a se asigura că armele și alte provizii militare nu intră în Gaza prin Rafah.

SUA și Egiptul pot găsi calea spre pace în Gaza

Pe lângă Rafah, Hamas a construit o rețea de tuneluri din Gaza în Egipt. Aceste tuneluri au permis adesea oamenilor din Gaza să cumpere bunuri de contrabandă, cum ar fi animale și produse de consum de bază. Israelul a acceptat adesea această contrabandă pentru a evita o criză umanitară.

Deși Egiptul nu simpatizează cu Hamas, gruparea militantă are un istoric de a ajunge la înțelegeri cu armata egipteană. Deci, în timp ce ministrul israelian al apărării a promis că va șterge Hamas „de pe suprafața Pământului”, lăsând puțin loc de compromis, guvernul Sisi s-a lăsat deschis să găsească înțelegerile necesare.

Este greu de prezis cine va avea putere politică în Gaza în lunile următoare, dar oricine ar fi va căuta să negocieze cu egiptenii. Cel puțin, vor dori ca ajutorul internațional să intre în Gaza, din Egipt.

Poate cel mai important, oricine rămâne la putere în Gaza va căuta o garanție egipteană pentru orice înțelegere care va fi semnată, în cele din urmă pentru, a pune capăt luptei.

Egiptul are o mare miză în timp ce se angajează în Gaza. Odinioară centrul politicii și culturii arabe, Egiptul a fost marginalizat pe măsură ce problemele sale au crescut și pe măsură ce atenția lumii s-a îndreptat către Golful Persic.

Fostul președinte Hosni Mubarak a negociat o reducere a datoriilor externe de peste 10 miliarde de dolari din partea Statelor Unite și a aliaților săi în schimbul asistenței Egiptului în războiul din Golf din 1991. Dacă Egiptul ar juca un rol central în soluționarea problemelor din Gaza, aceasta ar fi de mare beneficiu pentru regiune.

Cu toate acestea, Statele Unite conduc o mare parte din diplomația legată de Gaza, iar pentru Washington, guvernul Sisi este un partener dificil. Pe termen mai lung, Egiptul va juca un rol crucial în facilitarea oricăror aranjamente politice care apar în Gaza, indiferent dacă Hamas supraviețuiește ca guvern sau dacă un regim interimar preia puterea. În calitate de stat arab de primă linie, va juca inevitabil un anumit rol și în aplicarea acestui aranjament.

Nici Egiptul, nici Statele Unite nu pot rezolva singuri criza din Gaza. În același timp, niciunul nu poate face asta fără celălalt. Este în interesul ambelor țări să transforme această ocazie într-o arenă pentru cooperare.

