Când va lansa Israelul operațiunea în Rafah. Netanyahu: Planul de evacuare va fi semnat în curând VIDEO

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a publicat miercuri, 20 martie, o declarație video în care afirmă că va „aproba în curând planul de evacuare a populației civile din zona de război”.

La două zile după convorbirea telefonică cu președintele american Joe Biden, premierul israelian spune că apreciază sprijinul acestuia și că președintele a cerut să prezinte propunerile SUA privind asistența umanitară și alte aspecte ale războiului, transmite Times of Israel.

As we are preparing to enter Rafah, and this will take a little time, we are continuing to operate with full force. We are continuing to operate in Khan Yunis, in the camps in the center,