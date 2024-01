59 de morți în atacuri în Gaza. Armata israeliană susține că a eliminat zeci de teroriști VIDEO

Armata israeliană bombarda intens, vineri, 12 ianuarie, zona centrală spre sudul Fâşiei Gaza, unde a declarat că a ucis zeci de "terorişti", în timp ce autorităţile Hamas au anunţat cel puţin 59 de morţi în timpul nopţii trecute, odată cu apropierea a 100 de zile de conflict între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană.

Un jurnalist AFP a auzit focuri de artilerie violente între Rafah, punctul sudic al teritoriului palestinian, şi Khan Younis, marele oraş din sud, în timpul nopţii de joi spre vineri, marcată totuşi de mai puţine lovituri.

Potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, "peste 59 de morţi şi zeci de răniţi au fost transportaţi la spitale în urma atacurilor efectuate" în cursul nopţii "în mai multe sectoare".

"Zeci de terorişti" au fost ucişi în Khan Younis şi Maghazi, în centru, "dintre care ofiţeri ai unităţii Nukhba" ("elită", în arabă), a declarat armata israeliană, care a anunţat de asemenea o lovitură cu drone la Bureij, în centru.

În Khan Younis, "un ofiţer al unităţii Nukhba care a participat la masacrul din 7 octombrie" a fost ucis, potrivit armatei.

The Israeli Warplanes just bombed a house full of civilians in Khan Younis, while unashamedly lying at the ICJ ‼️

.

.

.

.#EndIsraelsGenocide #Israel #ICJGenocideConvention #Gaza

.#Yemen #YemenUnderAttack #EpsteinClientList #bbcqt #zarcia #AyalaanPongal pic.twitter.com/KqCkyf36YQ