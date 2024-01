Zeci de ”teroriști” uciși în Fâșia Gaza, anunță armata israeliană. Cel mai mare spital din zonă și-a reluat activitatea

Zeci de ”terorişti” au fost ucişi la Khan Yunis (sud) şi Maghazi (centru), în Fâşia Gaza, bombardată intensiv, anunţă armata israeliană, relatează AFP.

Ministerul Sănătăţii al Hamas anunţă că ”peste 59 de morţi şi zeci de răniţi au fost conduşi la spitale în urma unor atacuri”, în noaptea de joi spre vineri, ”în mai multe sectoare”.

”Zeci de terorişti” au fost ucişi la Khan Yunis şi Maghazi, în centru, ”inclusiv ofiţeri din Unitatea Nukhba (elită, în arabă)”, anunţă armata israeliană.

Un atac cu dronă a avut loc la Bureij, în centrul enclavei, precizează armata.

La Khan Yunis, a fost ucis ”un ofiţer din cadrul Unităţii Nukhba care a participat la masacrul de la 7 octombrie”, potrivit aceleiaşi surse.

After more than two weeks, @WHO team and partners were able to reach Al-Shifa hospital in northern #Gaza today and deliver 9300 litres of fuel and medical supplies to cover 1000 trauma and 100 kidney dialysis patients.

The team reported that Al-Shifa, previously Gaza's premier… pic.twitter.com/D6u4qhTwLT