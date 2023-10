Un ajutor suplimentar va fi acordat de UE Fâșiei Gaza. Liderii europeni cer pauze umanitare, dar nu au îndemnat la armistițiu VIDEO

Uniunea Europeană (UE) urmează să furnizeze Fâşiei Gaza un ajutor umanitar suplimentar în valoare de 50 de milioane de euro, a anunţat preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relatează CNN.

Primele 56 de tone de ajutoare UE au fost livrate deja Fâşiei Gaza, cu două zboruri, prin Egipt, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, după prima zi a summitului UE la Bruxelles, preşedinta Comisiei.

În prima zi a summitului, şefii de stat şi de guverne ai Uniunii şi-au exprimat îngrijorarea faţă de o deteriorarea a situaţiei în Fâşia Gaza şi au îndemnat la un acces al ajutoarele prin ”culoare umanitare şi pauze umanitare în vederea unor nevoi umanitare”.

Însă ei nu au îndemnat la un ”armistiţiu” în războiul din Fâşia Gaza.

Ursula von der Leyen şi preşedintele Consiliului European Charles Michel au subliniat angajamentul UE de a se implica în criza umanitară.

UE se află în contact cu lideri din regiune pentru a încuraja soluţii pe frontul umanitar şi în vederea eliberării ostaticilor”, a anunţat Charles Michel.

We had a very good discussion on the situation in the Middle East. It has shown a strong unity within the European Council. #EUCO pic.twitter.com/ode7VFRlrg