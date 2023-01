Armata ucraineană a intrat în posesia unui echipament neobișnuit, care nu se află în dotarea standard a forțelor ruse, relatează site-ul polonez de tehnologie Komputer Swiat.

Este vorba despre o cască revoluționară folosită de mercenarii din gruparea Wagner, înființată de Evgheni Prigojin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Dispozitivul a căzut în mâinile ucrainenilor în timpul luptelor din Bahmut.

În general, echipamentele preluate de la soldații ruși au fost de slabă calitate, de data aceasta fiind vorba despre un dispozitiv militar de înaltă tehnologie.

Potrivit experților militari ucraineni, acest dispozitiv este un sistem de avertizare care poate detecta, analiza și localiza direcția de emisie a sistemelor de ghidare cu laser și a telemetrelor laser, fiind folosit, de exemplu, în cazul lansatoarelor de rachete antiaeriene și antitanc.

The Ukrainian army seized a Wagner helmet in Bakhmut and found a high-tech, spider individual laser detector, which can provide real-time early warning, as well as the distance and direction of the opponent, and notify by voice. pic.twitter.com/1KYzwX7RQR