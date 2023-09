Sprijinul oferit de Marea Britanie Ucrainei i-a înfuriat din nou pe propagandiștii ruși.

După ce președintele Vladimir Putin a acuzat serviciile britanice de informații că ar ajuta Ucraina să organizeze un presupus atac de sabotaj asupra unei centrale nucleare, un deputat rus a declarat că Moscova ar trebui să atace cu rachete Marea Britanie. Andrei Guriliov, general-locotenent în rezervă și deputat din partea regiunii Transbaikal în Duma de Stat, a precizat că una dintre ținte ar trebui să fie chiar premierul britanic, Rishi Sunak.

”Britanicii încearcă să ne distrugă reactoarele nucleare”, a declarat deputatul în videoclipul distribuit de jurnalistul BBC Francis Scarr. El continuă spunând că Rusia nu ar trebui să răspundă atacând centralele nucleare din Ucraina, ci ținte din Marea Britanie. ”Și Sunak, și el este o țintă!”, a adăugat deputatul. Guriliov s-a declarat convins că forțele armate ale Rusiei nu ar rata nicio țintă pe care ar viza-o în Marea Britanie.

Yesterday Putin accused British intelligence services of helping Ukraine to carry out an alleged sabotage attack on a nuclear power plant

MP Andrei Gurulyov says Russia should respond by firing missiles at targets in the UK

"Sunak too! He’s also a target!" pic.twitter.com/r5hcnA1KPG