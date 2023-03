Terorist rus, fost combatant în războiul din Transnistria: ”Pierderea regiunii ar fi un scuipat pe faţa noastră” VIDEO

Noul val propagandistic lansat de Moscova, care are în centru Transnistria şi pretinse pregătiri ale Ucrainei pentru o ”invazie”, primeşte sprijin inclusiv din partea unor voci radicale care nu s-au ferit până acum să critice conducerea militară rusă şi chiar Kremlinul pentru abordarea ”prea moale” a războiului şi eşecurile de pe front.

Una dintre aceste voci este Igor Ghirkin, un blogger militar rus cu sute de mii de urmăritori.

Igor Ghirkin (care apare şi sub numele de Igor Strelkov) este veteran al armatei ruse, fost combatant în războiul din Transnitria din 1990-1992 şi fost ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB). El a fost comandant al trupelor proruse din estul Ucrainei şi a fost condamnat de justiţia olandeză, în absenţă, la închisoare pe viaţă pentru implicarea în 2014 în doborârea avionului MH17, tragedie soldată cu aproape 300 de morţi.

Acum, a devenit un blogger naţionalist influent, adesea cu poziţii radicale şi critice faţă de Kremlin, dar care sunt tolerate totuşi de regimul autoritar al lui Vladimir Putin, altfel grijuliu să reprime libertatea de exprimare, mai ales când vine vorba despre războiul din Ucraina.

După cum observă Institutul pentru Studiul Războiului de la Washington (ISW), Moscova a lansat în ultima vreme o amplă operaţiune propagandistică menită să transmită anumite ”narative” potrivit cărora Ucraina şi Occidentul se pregătesc de lansarea unor operaţiuni ”sub steag fals”, pentru a da apoi vina pe Rusia. Unul dintre aceste narative se leagă insistent de Transnistria şi de o ”invazie” pe care ar pregăti-o aici Ucraina, care are graniţă comună cu această regiune separatistă ce face parte din Republica Moldova. Kievul a negat că ar pregăti o astfel de operaţiune, preşedintele Zelenski subliniind că Transnistria este parte a teritoriului moldovean, iar Ucraina respectă integritatea şi suveranitatea ţării vecine.

În acest context, mimând o abordare critică faţă de Kremlin, Igor Ghirkin vine de fapt să alimenteze şi să aducă argumente pentru propaganda lansată de Ministerul Apărării şi de Ministerul de Externe de la Moscova.

Igor Ghirkin explică, într-o postare video, ”beneficiile” pe care Ucraina le-ar avea dacă ar intra în Transnistria.

”Ar fi o tragedie teribilă să pierdem Transnistria. Ar avea un impact imens. Nu va fi doar o palmă peste faţă, ci de-a dreptul un scuipat. Va fi un scuipat în plină faţă, pentru că duşmanul ar captura o regiune în care de trei ori s-a organizat un referendum de alipire la Federaţia Rusă. Şi de trei ori au fost ignorate de Kremlin”, spune Igor Ghirkin.

Bloggerul naţionalist susține că Transnistria este, de facto, un teritoriu rus: ”Duşmanul nu numai că va lua regiunea unde preponderent se vorbeşte rusă şi există o mentalitate rusă, indiferent că se numesc moldoveni, ucraineni sau din Marea Rusie. Aceasta este o regiune rusă în orice termeni am defini-o”.

