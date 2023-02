Rușii schimbă tactica în Ucraina. Noi scheme de organizare în armata lui Putin, pe modelul mercenarilor Wagner

Un manual militar rusesc capturat sugerează că forțele ruse implementează noi tactici de asalt.

Armata rusă încearcă să-și adapteze forțele de manevră la formațiuni militare mai mici și mai agile decât cele cu care au luptat până acum împotriva ucrainenilor. Forțele ruse își reînnoiesc tactica de asalt după ce au avut eșecuri în structura lor actuală. Grupurile tactice de batalion (BTG) sunt înlocuite cu o nouă unitate numită „Unitate de asalt” sau „Detașamentul de asalt”.

Un ofițer de rezervă ucrainean a postat pe 26 februarie o fotografie a unui manual rusesc capturat, care detaliază tactica unui „detașament de asalt” nou creat, care este un element de dimensiunea unui batalion care a fost optimizat pentru atacurile frontale asupra zonelor fortificate.

Ce este un „detașament de asalt“

Formația detașamentului de asalt are șase tancuri de luptă principale T-72, 12 vehicule de luptă de infanterie și mai multe lansatoare de rachete termobarice portabile, sisteme de rachete ghidate antitanc, artilerie remorcată și mortiere autopropulsate. Detașamentul de asalt pare să fie compus din trei companii de asalt și o secție de tancuri. Fiecare companie de asalt are un element de comandă, două „plutoane” de asalt (cu mult sub puterea normală a plutonului), o echipă de drone, un grup de vehicule blindate de luptă, un pluton de sprijin de foc și un pluton de sprijin pentru artilerie, o secție de rezervă și o secțiune de evacuare medicală.

Fiecare companie are un tanc și patru vehicule de luptă de infanterie BMP/BMD-2, cu lansatoare antitanc, mitraliere grele și mortiere. Ofițerul de rezervă ucrainean a remarcat că „plutoanele” de asalt de 12 până la 15 persoane, împărțite în grupuri tactice de trei persoane, sunt elementele principale de manevră ale formației. Se pare că detașamentul de asalt efectuează atacuri în mai puțin de un minut de la momentul în care focul de artilerie începe asupra pozițiilor fortificate deschise, comandantul plutonului controlând focul mortierului.

Manualul sugerează că forțele ruse folosesc tancuri T-72 pentru sprijin direct de foc din spate, mai degrabă decât ca părți integrante ale unei echipe de arme combinate. Dependența crescută de infanterie și retrogradarea tancurilor la sprijinul de foc din spate indică faptul că, conducerea militară rusă acordă prioritate protejării tancurilor de luptă principale față de protejarea infanteriei, ceea ce reflectă rapoartele recente privind pierderile masive de echipamente pe care unitățile de blindate rusești le-au suferit în primele luni ale războiului.

Ofițerul ucrainean de rezervă a sugerat că această nouă formație este probabil influențată parțial de operațiunile Grupului Wagner din jurul orașului Bakhmut.

Institutul pentru Studiu Războiului notează în analiza sa că Wagner s-a bazat în mare măsură pe atacurile frontale de dimensiunea unei echipe, care au scăzut dependența de loviturile de artilerie în masă, pe măsură ce stocurile de artilerie și echipamente rusești s-au diminuat. Ofensiva puternic de uzură a Grupului Wagner asupra Bakhmutului nu a reușit să câștige teren semnificativ din punct de vedere operațional, așa că instituționalizarea elementelor tacticii Grupului Wagner va normaliza probabil și mai mult atacurile frontale de uzură.

Este posibil ca astfel de tactici să irosească puterea de luptă a Rusiei și să nu contracareze efectiv batalioanele și brigăzile ucrainene convenționale. Detașamentele de asalt pot fi capabile să obțină câștiguri tactice cu costuri datorită simplității lor, dar probabil că vor culmina rapid datorită dimensiunilor reduse și tacticii lor de uzură. Este puțin probabil ca forțele ruse să facă progrese semnificative din punct de vedere operațional cu această formațiune, concluzionează ISW.

Ce sunt Grupurile de Batalion Tactice

Rusia și-a trimis în Ucraina peste 120 din cele 168 de grupuri tactice de batalion, formațiunile inovative în care a fost organizată armata rusă după 2012, însă acestea s-au dovedit a fi extrem de vulnerabile pe câmpul de luptă.

În timpul Războiului Rece armata sovietică era concentrată pe două tipuri de arme: tancuri și infanterie mecanizată. Acestea erau organizate în divizii (formate din circa 10.000 de soldați, peste 300 de tancuri și blindate de infanterie), regimente (cu circa 2.000 de soldați, 90 de tancuri sau blindate de infanterie) și batalioane (cu 300 de militari și circa 30 de tancuri). Organizarea era una triunghiulară, fiecare divizie era formată din trei regimente care, la rândul lor, erau formate din trei batalioane.

În anul 2012, armata rusă a intrat într-un proces de reformă prin care s-a căutat un model diferit de cel al armatei sovietice și care să fie mult mai potrivit noii armate, ce nu mai dispunea de un număr atât de ridicat de militari.

Grupurile tactice de batalion (BTG) sunt concepute pentru a fi mai flexibile pe câmpul de luptă.

Un BTG tipic ar putea include trei companii de infanterie motorizată care însumează 30 de vehicule de luptă de infanterie BMP-2 sau BMP-3. Fiecare BMP transportă șapte soldați pentru operațiunile demontate. Fiecare include una sau două companii de tancuri a câte zece tancuri de luptă principale T-72B3, T-80 sau T-90 fiecare. Acestea includ, de asemenea, până la o jumătate de duzină de mortiere, obuziere autopropulsate, aruncătoare de flăcări, lansatoare de rachete multiple și sisteme de apărare aeriană montate pe camion Pantsir S-1.

O nouă rocadă a generalilor

Președintele Vladimir Putin a schimbat de mai multe ori comandanții războiului din Ucraina sau pe generalii diverselor armate. Ultima mișcare este aducerea generalului Serghei Surovikin la comanda forțelor de apărare aeriană. Surovikin, supranumit „generalul Armaghedon” din cauza brutalității sale, a fost înlocuit în ianuarie de la comanda campaniei din Ucraina cu Valeri Gherasimov, șeful Marelui Stat Major.

Actuala schimbare- trecerea sistemului de apărare aeriană din subordinea Forțelor terestre în cea a Forțelor aeriene și spațiale, cu Surovikin la butoane- are loc pe fondul unei serii de explozii în spatele liniei frontului, inclusiv în Mariupol, oraș care a fost cucerit în primăvară, potrivit „The Moscow Times“. Dar aducerea lui Surovikin poate fi pusă și în contextul ofensivei pe care Rusia a început-o deja în Ucraina și care, potrivit experților militari occidentali, s-ar putea concentra mai mult pe forțele aeriene, puțin folosite după prima etapă a invaziei, cea de cucerire a Kievului, care s-a dovedit un fiasco cu pierderi majore de avioane de luptă.

Încercări de încercuire a forțelor ucrainene la Bahmut

Forţele ruseşti şi-au intensificat ofensiva în estul Ucrainei, încercând să încercuiască micul oraş minier Bahmut, scena celor mai dure lupte pe câmpurile de luptă saturate de ploi şi de un dezgheţ de primăvară timpurie, transmite Reuters. Rusia încearcă să taie liniile de aprovizionare vulnerabile ale apărătorilor ucraineni în oraş şi să îi forţeze să se predea sau să se retragă. Statul major al Ucrainei a declarat că Rusia şi-a întărit forţele în zona Bakhmut şi bombardează aşezările din jurul oraşului.

Soldaţii ucraineni din regiunea Doneţk s-au ghemuit în tranşee noroioase după ce vremea brusc mai caldă a înmuiat solul îngheţat. „Ambele părţi rămân pe poziţii, pentru că, după cum vedeţi, primăvara înseamnă noroi. Astfel, este imposibil să avansezi“, a declarat Mikola, în vârstă de 59 de ani, comandantul unei baterii ucrainene de lansatoare de rachete de pe linia frontului, care urmărea pe ecranul unei tablete coordonatele pentru a trage. De altfel, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni seara că situația trupelor sale din jurul orașului Bahmut este „din ce în ce mai complicată”, în timp ce colonelul Yuriy Madyar, comandantul Brigăzii 28 Mecanizate, a descris situația de acolo ca fiind „extrem de dificilă”.

Ucrainenii par să fi deschis un alt front

Cel puțin trei drone au fost doborâte marți în apropierea unor instalații de petrol și gaze din Rusia, inclusiv în regiunea Moscova, relatează presa locală. Într-un comunicat, Ministerul rus al Apărării afirmă că două drone au fost neutralizate în sudul Rusiei, și anume în regiunea Krasnodar și în Republica Adîgheia.

Sursa citată susține că dronele respective aparțin Ucrainei și vizau infrastructuri civile. Mai multe alerte antiaeriene false au fost difuzate marți pe posturi de radio şi canale de televiziune ruseşti care au fost atacate hackeri, au anunțat autorităţile, pe fondul temerilor de atacuri ucrainene. Mai multe avioane și-au anulat aterizările pe Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și au făcut cale întoarsă.

