Ce va opri ”visele imperialiste bolnave” ale Rusiei. Răspunsul șefului diplomației cehe

Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a vorbit, într-un interviu pentru The Washington Examiner, despre importanța eliberării peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Rusia.

”Nu numai că Ucraina are tot dreptul de a-și restabili autoritatea asupra Crimeei. Acesta este singurul mod de a opri visele imperialiste bolnave ale Rusiei. Odată ce Crimeea va reveni în mâinile ucrainene, Kremlinul și rușii vor înțelege în sfârșit că schimbarea granițelor prin forța nu dă roade”, a declarat Lipavsky, potrivit Nexta.

El a subliniat că președintele rus nu este interesat de negocierile de pace.

”Putin și prietenii săi sunt interesați doar de război și moarte. Singura modalitate de a-i opri este să-i împingă afară din întreg teritoriul ucrainean”, a adăugat ministrul ceh de Externe.

