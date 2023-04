Taxă specială pentru rușii care nu merg la război: ”Banii adunați ar rezolva problemele armatei, care duce lipsă de muniție și uniforme” VIDEO

Un deputat rus a propus taxarea rușilor care nu merg la război. Măsura, spune el, ar ajuta armata să recupereze din pierderi.

Propunerea, făcută de Oleg Nilov, deputatul unui partid apropiat de gruparea de mercenari Wagner, condusă de Evgheni Prigojin, vizează majorarea impozitului pe venit cu 2%-3% în cazul rușilor care au vârsta militară, dar care nu merg pe frontul din Ucraina. El a subliniat că astfel se vor aduna mai mulți bani pentru finanțarea armatei.

”Banii în plus ar rezolva problemele armatei, care duce lipsă de muniție, uniforme, drone, camere de vedere cu infraroșu și multe altele.

Pe durata operațiunii militare, să se introducă o taxă militară, câteva procente, 2-3% din impozitul pe venit al persoanelor fizice. Nu este posibil să nu avem ceva cheltuieli și pierderi.

Nu vorbesc cu bloggerii de canapea, vorbesc cu bărbații. Această armată de câteva milioane, adică a bărbaților noștri care sunt responsabili pentru serviciul militar sau care au până în vârsta de 45 de ani, va rezolva o problemă foarte serioasă”, a spus Oleg Nilov, potrivit Gândul.

Russian lawmaker Oleg Nilov proposes raising income taxes by 2–3% to collect extra cash for the army. He suggests that hiking soldiers’ pay could obviate the need for more mobilization, which he acknowledges has people scared. pic.twitter.com/a1QjGSVX55