Sute de soldați ruși ar fi fost uciși de rachete ucrainene, pe o insulă din Marea Neagră. Oficial ucrainean: ”Este o situație amuzantă” VIDEO

Armata ucraineană ar fi distrus cinci grupuri mari de infanterie ale ruşilor ​​cu rachete HIMARS, pe insula Giarîlgaci, din Marea Neagră, la sud de regiunea Herson, conform presei locale.

Potrivit Kyiv Post, „au fost eliminaţi 200 de soldaţi ruşi” adunaţi pe o plajă, într-o tabără de antrenament, din regiunea ocupată Herson. Centrul Național de Rezistență din Kiev a declarat că lovitura a fost efectuată folosind informațiile furnizate de membrii rezistenței subterane din Ucraina ocupată de ruși.

Imaginile filmate de o dronă arată un teren lung, nisipos, înainte de a mări o serie de formațiuni de trupe adunate pe malul Mării Negre.

Spre sfârșitul videoclipului, se vede o explozie mare acolo unde soldații se adunaseră. Potrivit unor surse ucrainene, greva a fost efectuată folosind informațiile furnizate de surse locale „subterane” din teritoriul ocupat.

HIMARS strikes on Russian positions on the Dzharylhach island, Kherson region. ~ 60km from the front line. https://t.co/U13jzRXTvC pic.twitter.com/Am8qL1kBx7