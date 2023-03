Atac concertat împotriva unui tanc rusesc, în Ucraina. Vehiculul blindat a fost distrus de o rachetă și o grenadă VIDEO

Un nou videoclip care arată pierderile suferite de armata rusă pe frontul din Ucraina a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Un transportor blindat a fost lovit de o rachetă ghidată din lateral, oprindu-se imediat.

Din vehicul, care poate transporta până la 11 oameni, au ieșit patru soldați. La scurt timp, o grenadă lansată din dronă a scos blindatul definitiv din luptă. Grenada a fost lansată din aceeași dronă care a filmat scena și a intrat chiar prin gaura de acces de pe turelă, potrivit Digi24.

A Russian BMP-1 was hit by an ATGM, and shortly after a Ukrainian drone operator finished the BMP-1 off with a grenade 👍 pic.twitter.com/iIIXEeNmfZ