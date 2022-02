Serviciul ucrainean al poliţiei de frontieră a anunţat sâmbătă, 26 februarie, că Rusia a închis partea de nord-vest a Mării Negre pentru navigaţie, potrivit Reuters.

"Prezenţa navelor şi a ambarcaţiunilor în această zonă va fi considerată o ameninţare teroristă ", se arată într-un comunicat.

Cu puțin timp în urmă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe Twitter că Turcia va interzice tranzitul navelor de război rusești prin strâmtorile Dardanele și Bosfor, care leagă Marea Neagră de Mediterana. Zelenski a adăugat că Ankara a promis sprijin militar și umanitar pentru Ucraina.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!