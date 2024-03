Șeful diplomației poloneze afirmă că prezența forțelor NATO în Ucraina „nu este de neconceput”. „Lui Putin trebuie să-i fie frică, nu nouă”

Radoslaw Sikorski, șeful diplomaţiei poloneze a reacţionat pozitiv la recentele declaraţii ale preşedintelui francez Emmanuel Macron, conform căruia nu trebuie exclusă trimiterea de trupe ale aliaţilor NATO în Ucraina, informează sâmbătă, 9 martie, dpa.

Polonia este un aliat ferm al Ucrainei încă de când Rusia şi-a lansat invazia la scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

„Prezenţa forţelor NATO în Ucraina nu este de neconceput”, a scris Sikorski pe reţeaua socială X, fosta Twitter, vineri seara, la peste o săptămână după ce liderul francez a generat dezbateri aprinse cu afirmaţiile sale în timpul unei reuniuni a liderilor europeni.

„Apreciez iniţiativa preşedintelui francez Emmanuel Macron, pentru că lui Putin trebuie să-i fie frică, nu nouă să ne fie frică de Putin”, a continuat Sikorski.

Exactly right @sikorskiradek

Putin and all dictators should fear us, not the other way round.

We must set the agenda not be dictated to by dictators.

Ukraine must win for Europe to be safe.

We have to do whatever it takes to win. https://t.co/rqSSQnDNFA